Es war ein Wochenende der üblichen Fehler

Ich bin mit meinem Homeoffice vom Arbeitszimmer auf den Flur umgezogen, weil ich meinen neuen Computer vorerst nicht im Kabelgewirr der alten XP-Konfiguration anschließen möchte. So saß ich auch während des letzten Wochenendes mit PC und Campingtisch neben dem Kellerniedergang, während ich die Fußball-Liveübertragungen im Fernsehen nur nebenan durch die offene Tür des Arbeitszimmers verfolgen konnte – natürlich nicht das Bild, sondern nur den Ton.

Doch der reichte, um ab und zu eine wütende Korrektur in Richtung der offenen Tür zu brüllen. Ich billige Reportern am Mikrofon durchaus zu, dass sie sich versprechen können oder dass sie einen Satz in anderer Grammatik zu Ende bringen, als sie ihn begonnen haben, doch gewisse Parameter der deutschen Sprache sollten auch in der Hektik des Geschehens nicht falsch sein.

Da wurde am Mittelkreis „dem“ größten Fußballer aller Zeiten gedacht (richtig: des größten Fußballers), da hatte der Linienrichter zu früh Abseits „gewunken“ (gewinkt), da begann die Pandemie im Februar „diesen“ Jahres (dieses Jahres), da lag das Stadion nahe „des“ Mains (nahe dem Main), da handelte es sich um „dasselbe“ Foul wie vor sechs Jahren im Endspiel (das gleiche Foul), und dann wusste die Öffentlichkeit angeblich sämtliche „Internas“ von Schalke 04 (Interna).

Ach ja, und schließlich gab es noch den lieben Lothar Matthäus, dessen Schilderung, wie Maradona ihn mit einem Koffer voller Geld bestechen wollte, durchaus authentisch klang, dessen seit Jahren falsch gebrauchte Vergleichspartikel „wie“ statt „als“ mit der Zeit jedoch dazu geführt hat, dass ich seinen Expertisen bei Sky nur mit geballten Fäusten folgen kann.

Dabei spricht Lothar so schnell, dass, wenn ich genervt ein „Als“ ausstoße, er schon beim nächsten „Wie“ ist. Es heißt, jemand spiele schlechter „als“ Maradona­, aber genauso gut „wie“ Beckenbauer. Angeblich spricht Matthäus, der aus Herzogenaurach stammt, im süddeutschen Dialekt seiner Heimat. Das mag sein, aber für meinen exorbi­tanten Monatsbeitrag erwarte ich bei Sky kein Mittelfränkisch, sondern gepflegtes Hochdeutsch. Darum bemühe ich mich ja auch und schreibe nicht auf Plattdeutsch­, mit dem ich als Kriegskind bei der Oma auf dem Dorf aufgewachsen bin.

Am letzten Wochenende haben die Reporter und, um korrekt zu sein, auch die Reporterinnen ein Wort, das seit Langem seinem Ende entgegendämmerte, endgültig beerdigt: das Adjektiv „anscheinend“. Ich hörte nur noch „scheinbar“ – „scheinbar“ ist Kruse in der Form seines Lebens, „scheinbar“ ist die Mannschaft mit ihren Kräften am Ende, „scheinbar“ ist Neuer zu spät herausgelaufen, „scheinbar“ ist der Trainer mit dem einen Punkt zufrieden – es „scheinbarte“ allerorten, als gäbe es kein „anscheinend“ mehr.

Dabei sind „scheinbar“ und „anscheinend“ keine Synonyme (Wörter gleicher Bedeutung), sondern Adversative (Gegensatze). Wenn alles darauf hindeutet, dass etwas richtig ist oder eintreten wird, wenn der Vorgang oder die Aussage also den realistischen Anschein hat, dann sagen wir „anscheinend“, wenn jedoch nur ein Schein über die Wahrheit gelegt wird, wenn es sich, wie es heute heißt, um Fake News handelt, dann benutzen wir „scheinbar“: Die Erde ist „scheinbar“ eine Scheibe. Sie ist keine Scheibe. Nur Kinder, Sektierer und Querdenker unter dem Aluhut behaupten das.

Aber: Sie hat sich „anscheinend“ erwärmt (alles deutet darauf hin). Gestern Mittag brachte „Bild Online“, das sich alle Mühe gibt, das geschriebene Wort endgültig abzuschaffen, als Aufmacher ein Video, in dem gezeigt wurde, wie ein im Dachsbau festsitzender Terrier von Feuerwehr und THW ausgebuddelt wird, was schließlich gelang. Die Moderatorin gab Entwarnung: „Dem Hund ist scheinbar nichts passiert!“ Nein, liebe Kollegin, ihm ist „anscheinend“ nichts passiert, oder der Bursche kann gut schauspielern und veralbert euch.

deutschstunde@t-online.de