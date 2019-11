Post vom Bürgermeister – und wann regieren Sie?

Überall entscheiden Bürger, per Los erkoren. So kommt die Demokratie zurück zu ihren Wurzeln, als Mit- und Mutmachveranstaltung.

Hamburg. Demnächst werden Sie vielleicht ein interessantes Schreiben in Ihrem Postfach finden: „Das Los ist auf Sie gefallen.“ Nein, kein mieser Lottotrick, sondern ein Brief Ihres Bürgermeisters. Sie werden für ein paar Monate von der Arbeit freigestellt, um in einer Runde von Mitbürgern zu entscheiden, wie die Parkplätze in Ihrer Stadt bepreist werden, ob und wie lange das Schwimmbad künftig geöffnet ist und wer dafür bezahlt.