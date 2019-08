Vom Überleben und der Beschleunigung des Grauens

Wer in Zeiten digitaler Panikmache für globale Zuversicht sorgt, hat den Friedensnobelpreis verdient, findet unser Kolumnist

Neulich erklärte mir ein Hobby-Ethnologe, warum die Angst so mächtig ist. In den vielen Tausend Jahren, da wir als Jäger und Sammler über die Erde streiften, hat Panik beim Überleben geholfen. Wer Angst hatte, griff nicht zu jeder Beere, trat nicht auf das wackelige Stück Felsen, suchte nicht tief in der Höhle nach der Ursache des Brummens.