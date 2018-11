Wer ist eigentlich ... Christoph Rind?

Immer montags: Der Fragebogen an die Abendblatt-Autoren, deren Namen man beinahe jeden Tag in der Zeitung liest. Heute: Christoph Rind.

Ich bin Journalist geworden, weil:

... mir nichts anderes übrig blieb. Es gibt schließlich nicht viele Berufe, bei denen man morgens ausschlafen kann. Außerdem konnte ich schlecht absagen, als ich im Jahr 1980 einen der begehrten Plätze an der Gruner+Jahr-Journalistenschule bekam.



Ich wollte immer zum Hamburger Abendblatt, weil: ... meine aus dem Ruhrgebiet stammende Frau irgendwann beschlossen hatte: „Hamburg ist meine Stadt.“



Ein Text über mich sollte mit folgendem Satz beginnen:

Er hat nicht alles ernst genommen.



Drei Dinge, die ich an Hamburg und dem Norden am meisten schätze:

Dass es hier so flach ist, dass die Ureinwohner so langmütig sind (das Wort und die Charaktereigenschaft gibt es nur hier) – und dass die Norddeutschen, wenn es einmal im Jahr kurze Zeit Stint gibt, diese meist den Zugezogenen überlassen.



Drei Dinge, die in Hamburg und im Norden besser werden müssen:

Das flache Land könnte ein paar Hügel vertragen, der Langmut ein paar Emotionen, und ein paar mehr Lokale sollten zwischen Februar und April knus­prig gebratenen Stint anbieten.



Demnächst würde ich gern mal ein Interview führen mit: Heinz Erhardt.



Das wären meine wichtigsten Fragen an ihn:

Können wir mal zusammen ein Bier trinken? Warum isst kaum ein Hamburger den köstlichen Stint, aber stopft stoisch ekligen Labskaus in sich rein? Und was sagen Sie eigentlich über den Humor von Mario Barth und Bülent Ceylan?



Der interessanteste Interviewpartner, den ich bisher hatte: Der Herrgott, kurz nachdem ich mit dem Flugzeug abgestürzt war (leider sind mir nach Ende des Traums seine Antworten entfallen).



An diese Geschichte von mir denke ich gern zurück:

Eine Woche mit Heinz Sielmann auf Island. Wenn ein kaputter Auspuff pfiff, konnte er sagen, welcher Vogel in der Balz ganz ähnlich klingt.



Diese Geschichte hätte ich lieber nicht geschrieben:

Über meinen Herz-Blackout auf dem Podium vor 150 Medizinern und Gesundheitsfachleuten. Seitdem weiß ich aber Gott sei dank, wie es sich anfühlt, von einem Elektroschock wieder ins Leben zurückgeholt zu werden.



Wenn ich Chefredakteur des Hamburger Abendblatts wäre, würde ich:

... Lars Haider bitten, am Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Blatt zu machen. Mittwochs wäre ich aber mit aller Kraft an Bord (oder würde Matthias Iken fragen, ob er nicht nur eine seiner klugen Kolumnen schreiben, sondern mich eventuell auch vertreten könnte).







Wenn das Hamburger Abendblatt ein Mensch wäre, dann wäre es:

... für mich ein Labradoodle mit gefälschtem Stammbaum.



Die sozialen Medien sind für mich:

... eine Bestätigung, dass der Mensch in der Masse leider nicht klüger wird.



Meine größte Leidenschaft ist:

... jeden Abend eine Tafel Schokolade zu essen.



Mein Lieblingsbuch ist:

Die Bibel. Schade, dass sich kaum ein katholischer Bischof an das hält, was dort drinsteht.



Im Moment lese ich folgendes Buch: „Eine kurze Geschichte von jedem, der jemals gelebt hat“ von Adam Rutherford. Weniges ist so spannend wie die Genetik des Menschen.



Menschen, die an der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von Medien zweifeln, sage ich:

Zweifel sind erlaubt. Aber warum wohl verhindern Autokraten und Diktatoren überall auf der Welt unabhängige Medien?





Vita:

Christoph Rind ist nach Redakteursjahren bei der „Rheinischen Post“ und „HörZu“ seit 1990 beim Abendblatt und darf diesen Fragebogen eigentlich gar nicht mehr ausfüllen, weil er seit fast zwei Jahren in Altersteilzeit ist. Aber er schreibt noch ab und zu, vor allem Glossen für die Seite 1. Wenn er das nicht mehr kann oder darf, bittet er darum, alles zu vergessen, was hier aufgeschrieben steht. Er lebt ziemlich unbesorgt. Seine Frau, fünf erwachsene Kinder, fünf minderjährige Enkel und ein Ehrenamt halten ihn in Schwung.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.