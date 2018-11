Die Generation XY ungelöst ...

August 1992. Es war ein heißer Sommer, als ich in Hamburg zur Welt gekommen bin – mitten in den Geburtsjahren der „Generation Y“. Als Baby konnte ich noch nicht zwischen Gut und Böse, Junge und Mädchen oder Schwarz und Weiß unterscheiden. Inzwischen habe ich gelernt: Wir sortieren andere Menschen in Schubladen wie unsere Schmutzwäsche nach Farben.

In den vergangenen Jahren haben vor allem Medien und Soziologen keine Gelegenheit ausgelassen, meiner Generation einen Stempel aufzudrücken. Sie haben versucht, das Verhalten der „Millennials“ – der Menschen zwischen 20 und Ende 30 – greifbar zu machen. Das Ergebnis: Unser Image besteht fast ausschließlich aus wenig schmeichelhaften Vorurteilen. Eine kleine Kostprobe.

Wir sind die Generation Maybe, Selfie, YouTube oder einfach nur Null Bock. Jede Woche denkt sich jemand eine neue Kategorie für uns aus. Wie nett. Danke. Bevor wir unser Tofusteak im veganen Restaurant essen, fotografieren wir es für unsere Instagram-Fans. Ohne unser Smartphone können wir sowieso nicht leben. Und unsere große Liebe suchen wir bei der Wisch-und-weg-App Tinder. Vergeblich. Denn: Wir sind beziehungsunfähig. Genauso wie faul, egozentrisch, unselbstständig, verwöhnt und völlig überschätzt. Die Liste der unrühmlichen Eigenschaften ließe sich beliebig fortsetzen.

Sind wir wirklich so furchtbar?

In den USA hat ein Hersteller jetzt eine „Millennial“-Version von Monopoly herausgebracht. Der Werbespruch: „Vergiss Immobilien. Du kannst sie dir eh nicht leisten.“ Bei dem Brettspiel-Klassiker geht es nicht mehr darum, möglichst viel Geld, Straßen und Hotels zu besitzen – stattdessen werden Erfahrungspunkte gesammelt. Richtig gelesen. Die Spieler gewinnen, indem sie das hippe, vegane Restaurant entdecken oder ein einwöchiges Yoga-Seminar besuchen. Ah ja.

Als Spielfiguren kann man zwischen Emojis, Hashtags und Fahrrädern auswählen. Mister Monopoly – der schnauzbärtige Herr mit Zylinder – hält einen Coffee-to-go-Becher in der Hand, trägt eine verspiegelte Sonnenbrille und hört Musik mit In-Ear-Kopfhörern. Mehr Klischees in einem Spiel wären kaum möglich gewesen. Der so sonderbaren „Generation Y“ bleibt nur eine Möglichkeit: Man schmunzelt selbstironisch über sich.

Schon oft habe ich in dieser Kolumne Phänomene und Trends meiner Altersgenossen und von mir beschrieben. Doch inzwischen wird jedes Stereotyp verallgemeinert. Dabei vergessen wir: Nicht jeder Mensch, der zwischen 1980 und 2000 geboren wurde, hat zwangsläufig verlernt, ohne sein Smartphone zu kommunizieren. Für ein Stündchen halten wir es auch alleine aus ...

Zugegeben: Die Vorurteile sind natürlich nicht aus der Luft gegriffen. Nicht selten erkennen wir „Ypsiloner“ uns in einigen Macken wieder. Aber ist das so schlimm? Wir sind trotzdem keine schlechteren Menschen, nur weil wir zu oft durch unsere Facebook-Seite scrollen.

Fest steht: Unter Vorurteilen leiden nicht nur einzelne Generationen X, Y, Z, usw. Sie sind ein Gesellschaftsproblem. Schon als Kinder lernen wir, fremde Menschen in Gruppen einzuordnen. Nur so können wir die Informationsflut im Alltag verarbeiten. Das ist der Grund, warum manche glauben, männliche Friseure seien schwul, Frauen könnten kein Auto fahren und Blondinen seien blöd. Quatsch.

Ein großer Teil der Menschen kennt jedoch auch die andere Seite: Wer dunkelhäutig, arbeitslos oder alleinerziehend ist, weiß, wie es sich anfühlt, in eine Schublade gesteckt zu werden.

Selbst der Titel der Kolumne „Mein Leben in den wilden Zwanzigern“ mag ein Vorurteil sein. Wer bestimmt, dass ich mit 26 die Sau rauslassen muss? Was versteht man darunter überhaupt? Sex? Drugs? Und Rock ’n’ Roll?

Zwei meiner Lieblingskollegen ziehen mich regelmäßig damit auf, dass ich meistens über Themen fernab von wilden Partyabstürzen schreibe. Aber wäre es nicht schade, wenn dies das einzig Spannende wäre, was die „Generation Y“ zu berichten hat? Wir sind mehr als ein Haufen Smartphone-Junkies.

Übrigens: Viel Spaß, liebe „Generation Z“. Wir haben euch noch ein paar Klischees übrig gelassen ...

