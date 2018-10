Wer ist eigentlich ... Anette Bethune?

Immer montags: Der Fragebogen an die Abendblatt-Autoren, deren Namen man beinahe jeden Tag in der Zeitung liest. Heute: Anette Bethune.

Ich bin Journalistin geworden, weil: ich so Geschichten nachspüren kann, die mich interessieren. Ich finde, es ist ein großes Privileg, den Menschen und Dingen ganz nah sein zu dürfen und ungefiltert Neues zu erfahren.



Meine großen Themen sind: alles, was mit Gesellschaftspolitik zu tun hat, seit vielen Jahren mit Fokus aufs Wohnen.



Ich wollte immer zum Hamburger Abendblatt, weil: Stimmt so leider nicht, aber es ist schön, dass mich der Weg nach dem Studium in Bonn und Heidelberg nach Hamburg geführt hat.



Ein Text über mich sollte mit folgendem Satz beginnen: Sie liebt es, am Wochenende auf Entdeckungsreise zu gehen, gern in Hamburg und Umgebung, um neue Geschichten aufzuspüren und zu sehen, wie die Menschen leben.



Drei Dinge, die ich an Hamburg und dem Norden am meisten schätze: die Schönheit dieser Stadt, die Nähe zum Meer und reetgedeckte Häuser.



Drei Dinge, die in Hamburg und im Norden besser werden müssen: unbedingt die Plätze in der City, die viel zu steril sind. Die Luft und eine zuverlässigere, weniger störanfällige Zugverbindung zwischen Bad Oldesloe und Hamburg.



Demnächst würde ich gern mal ein Interview führen mit: der Kanzlerin.



Das wären meine wichtigsten Fragen: Wie halten Sie es aus angesichts so vieler Egomanen um Sie herum? Wen halten Sie für den größten Blender, wer wird am meisten unterschätzt?

Der interessanteste Interviewpartner, den ich bisher hatte: Auf den Wohnseiten führen wir keine Interviews. Ich bin aber immer wieder überrascht, wie herzlich und offen die Menschen sind, nachdem sie uns die Tür geöffnet haben.



Die schwierigste Geschichte, die ich recherchieren musste: Gibt es so nicht. Größtes Hindernis ist eher, die Menschen dazu zu bringen, uns einzuladen und Einblicke zu gewähren.



An diese Geschichte von mir denke ich gern zurück: Ich hatte über eine Bloggerin auf St. Pauli berichtet. Das führte dazu, dass ein älteres Ehepaar den Kontakt zu ihr aufnahm und nach gut 50 Jahren erstmals wieder vertrauten und geliebten Boden betrat. Alle waren berührt.



Diese Geschichte hätte ich lieber nicht geschrieben: Es war ein Kommentar über die Berufung des damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau zum neuen SPD-Chef. Ich hatte bezweifelt, dass er die Kraft dazu hat. Prompt rief er mich aus dem Flieger nach Hamburg an und bat mich um ein Treffen. Abends lernte ich einen warmherzigen Menschen und ausgefuchsten Taktiker kennen. Ich musste mein Urteil revidieren.



Im letzten Leserbrief, den ich bekommen habe, ging es um: die Fährverbindung zwischen Wilhelmsburg und den Landungsbrücken. Ich hatte geschrieben, die wäre eingestellt worden. Tatsächlich gibt es sie noch, aber leider nicht mehr am Wochenende.



Im Hamburger Abendblatt lese ich am liebsten: alles, was spannend erzählt wird. Und die Kultur- und Live-Seiten, um zu erfahren, was los ist in der Stadt.



Wenn ich Chefredakteur des Hamburger Abendblatts wäre, würde ich: noch mehr darauf achten, dass es zwischen Männern und Frauen ebenbürtig zugeht.



Wenn das Hamburger Abendblatt ein Mensch wäre, dann wäre es: für mich ein guter, treuer Begleiter im Alltag.



Die sozialen Medien sind für mich: nicht so wichtig, wenngleich ich das Whatsappen überaus praktisch finde und es auch nicht mehr missen möchte.



Meine größte Leidenschaft ist: einfach so losradeln und schauen, wo man hängen bleibt. Deswegen haben wir seit Kurzem auch ein Wohnmobil.



Mein Lieblingsbuch/Lieblingsautor ist: Schwierig, ich lese vom Krimi bis zum Roman alles. Fasziniert hat mich „Der Schwarm“ von Frank Schätzing.



Im Moment lese ich folgendes Buch: „Patria“ von Fernando Aramburu. Es ist die Geschichte von zwei baskischen Familien in der Zeit des ETA-Terrors.



Vita: Anette Bethune wurde am 14. Oktober 1963 in Flensburg geboren. Weil ihr Vater Marineoffizier war, ist sie viel umgezogen. In Meckenheim bei Bonn machte sie ihr Abitur, anschließend studierte sie in Bonn und in Heidelberg Germanistik, Politik und Öffentliches Recht. Danach ging sie als Volontärin des Hamburger Abendblattes an die Axel Springer Journalistenschule; seit 1990 arbeitet sie als Redakteurin.

