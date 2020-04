Hamburg. Ein Junge läuft, umhüllt von geheimnisvollem Licht, am fernen Horizont. Ein Ethnologe sieht ihn, es ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg; und fast 90 Jahre später sehen sie ihn auch auf einer Militärbasis. Was ist das für eine Erscheinung?

Und was ist das für ein genialisches, offenes, viel bedeutendes Buch, das der in New York lebende Brite Hari Kunzru da geschrieben hat? Eine gewaltige und kosmisch durchwirkte Erzählung, in der alles mit allem zusammenhängt: „Götter ohne Menschen“, im Original bereits 2011 und nun endlich auf Deutsch erschienen, ist ein Trip durch die Jahrzehnte, ja: durch die Jahrhunderte.

Die Geschichten, die der 2017 mit dem Roman „White Tears“ hierzulande bekannt gewordene Kunzru in „Götter ohne Menschen“ erzählt, hängen lose miteinander zusammen. Gemeinsam ist ihnen der Ort, an dem sie spielen: die Mojave-Wüste in Kalifornien, genauer die Felsformation, die die Einheimischen „Pinnacles“ nennen.

Sehnsüchte und die Versprechungen Amerikas

Dort versammelt Kunzru auf den verschiedenen Zeitebenen allerlei nicht wirklich alltägliche Figuren. Missionare. Ureinwohner, sprich: Indianer und ihre rassistischen Antipoden aus der Parallelwelt der Weißen. Eine Ufo-Sekte, die an die Existenz von Außerirdischen glaubt. Hippies, die an promiske Lebensmodelle glauben. Ein englischer Rockstar, der in der flirrenden Hitze des Wüstensands eine Sinnkrise zu kurieren sucht. Und dann die New Yorker Eheleute Jaz und Lisa Matharu, die zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn Raj, einem Autisten, am ehesten die Hauptfiguren in diesem Plot abgeben.

Das Thema dieses Buchs sind die Sehnsüchte und die Versprechungen, die Amerika macht – und der Verrat, den dieses Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten immer wieder begeht. Als Raj verschwindet, kommt ein metaphysischer Wirbel in Gang. Man könnte es magischer Realismus nennen oder halt, wenn man an die Ufologen denkt, Spinnerei; jedenfalls macht der kühne und furchtlose Erzähler Kunzru die Wüste zum Ort, an dem das Kontinuum der Geschichte zerhackt und wieder zusammengesetzt wird. Vieles in diesem Roman ist verblüffend: zum Beispiel, dass die Amis Militärbasen unterhalten, an denen sie in Rollenspielen Kriege vorempfinden.

Hari Kunzru hat eine wahrhaftige Great American Novel geschrieben, ein echter Literaturgeheimtipp.

Hari Kunzru: „Götter ohne Menschen“. Übers. v. Nicolai von Schweder-Schreiner. Liebeskind. 414 S., 24 Euro