Die besten Bücher 2019 – falls Sie noch Geschenke suchen

Abendblatt-Redakteur Thomas Andre und Literaturhaus-Chef Rainer Moritz besprechen im Literatur-Podcast Next Book Please aktuelle Bestseller.

Zum Jahres-Kehraus das Beste vom Besten. Oder weniger superlativ: Die Podcaster Rainer Moritz und Thomas Andre sprechen in dieser Folge von Next Book Please über die aus ihrer Sicht gelungensten Romane des Jahres 2019 – so schwer die Auswahl auch gewesen ist. Unter den Favoriten sind der Buchpreisgewinner Saša Stanišić, der Norweger Jon Fosse, Isabel Bogdan, Daniela Krien und Terézia Mora – und ein Klassiker, den jeder gelesen haben sollte.

Auch zwei Sachbücher befinden sich auf der Abendblatt-Literaturhaus-Bestenliste, und eines davon trägt den absoluten Killertitel „Das langweiligste Buch der Welt“. Wie gesagt, fantastischer Titel, aber auch ganz schön großmäulig. Vor allem, weil das Werk im Klappentext von „nie wieder schlaflosen Nächten“ tönt. Next Book Please erklärt, warum das Buch nicht zu viel verspricht – und macht sich überdies den Spaß, geschlechtsspezifisch (und natürlich überhaupt nicht klischeehaft) weitere Buch-Geschenke zu empfehlen...