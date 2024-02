Hamburg. Lage seit Monaten angespannt. Was das mit historischem Höchststand zu tun hat, was die Behörde sagt und wann die Schulaufsicht eingreift.

Bei der einen Zwölfklässlerin, die in einigen Wochen Abitur schreiben muss, fällt jede Woche Unterricht aus – und das schon seit Monaten. Bei einer Zehntklässlerin am selben Hamburger Gymnasium ist dies nahezu wöchentlich der Fall. Ein täglicher Blick in die Online-Benachrichtigungen über Ausfall oder Vertretungsunterricht gehört für die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern derzeit zum Alltag. Beim Elftklässler einer anderen Schule sind am Mittwochfrüh gleich mal vier Stunden ausgefallen. Vertretungsunterricht gab es hier – und auch anderswo häufig – derzeit nicht.