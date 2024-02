Hamburg. So einen Anstieg gab es in Hamburg noch nie – vor allem an Grundschulen. Was Senatorin Bekeris zu den „großen Herausforderungen“ sagt.

Dieser Schülerzuwachs ist historisch: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine staatliche Schule in Hamburg besuchen, ist innerhalb nur eines Jahres um 6386 Schülerinnen und Schüler angestiegen. „Das entspricht der Schülerzahl von rund 350 zusätzlichen Schulklassen oder zum Beispiel 20 zusätzlichen Grundschulen.