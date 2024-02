Hamburg. Analyse von großer Krankenkasse zeigt: In einem wichtigen Beruf ist der Krankenstand im vergangenen Jahr besonders stark gestiegen.

Erkältung und Fieber, Herz- und Kreislaufprobleme, Burnout und Depression – Berufstätige in Hamburg waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 23,5 Tage lang krankgeschrieben und sind damit so häufig im Job ausgefallen wie nie zuvor. Auch der Krankenstand in Unternehmen und Behörden erreichte einen neuen Rekordwert. Das hat die Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg bei der Auswertung der Arbeitsunfähigkeitsdaten von Tausenden ihrer Versicherten in Hamburg ermittelt.