Hamburg. Nicht nur Grippewelle derzeit in Hamburg auf dem Höhepunkt: Kinderärztinnen sehen auch so viele spezielle Lungenentzündungen wie nie.

Eine Grippewelle hat Hamburgs Kinder erfasst. Derzeit grassiere die Influenza in der Hansestadt, berichten die beiden Kinderärztinnen Claudia Haupt und Charlotte Schulz. „Wir sehen derzeit viele Fälle. Vielfach haben die Kinder fünf bis sieben Tage Fieber, sie sind wirklich sehr krank“, so Charlotte Schulz. Dazu kämen nicht selten ein schmerzhafter, trockener Reizhusten, teilweise mit Beteiligung des Kehlkopfes und Krupp-Anfällen und bisweilen mit einer Mittelohr- oder einer Lungenentzündung, so Claudia Haupt.