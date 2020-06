CDU thematisiert Feier von Andy Grote in der Bürgerschaft

In der Bürgerschaftssitzung wird die CDU erneut Kritik an dem umstrittenen "Stehempfang" von Innensenator Andy Grote (SPD) üben (Archivbild).

Hamburg. Zwei Wochen nach seiner erneuten Wahl zum Bürgermeister und der Bestätigung seines neuen Senats wird Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung abgeben. Darin will er unter dem Motto „Hamburgs Zukunft kraftvoll gestalten“ die Grundlinien der rot-grünen Senatspolitik in dieser Legislatur aufzeigen.

Anschließend geht es um den umstrittenen „Stehempfang“ des Innensenators Andy Grote (SPD) am 10. Juni in der HafenCity mit 30 Gästen: Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dennis Thering stellt deshalb die Glaubwürdigkeit des rot-grünen Senats in Frage. Ab 13.30 Uhr können Sie die Bürgerschaftssitzung hier live verfolgen.

Bürgerschaft: Opposition fordert Rücktritt von Andy Grote

Grote hatte sich bereits am Montag öffentlich entschuldigt aber betont, nicht gegen Corona-Regeln verstoßen zu haben. Die gesamte Opposition fordert jedoch Grotes Rücktritt. Bürgermeister Tschentscher beließ es bislang bei einer scharfen Rüge und ließ verbreiten, dass ein solcher Fehler „nur einmal vorkommen“ dürfe. Am Donnerstag muss sich Andy Grote im Innenausschuss der Bürgerschaft den Fragen der Parlamentarier stellen.

In einer Zeit, in der immer noch strikte Regeln gelten und viele auf vieles verzichten, darf nicht der Eindruck entstehen, dass gerade ich als Innensenator es mit den eigenen Regeln nicht so genau nehme. Das Treffen war ein Fehler und ich entschuldige mich dafür ausdrücklich. pic.twitter.com/tj55NoY2c7 — Andy Grote (@AndyGrote) June 22, 2020

Alles zum "Stehempfang" von Andy Grote

Hamburg: Abgeordnete debattieren über Sternbrücke

Im Debattenteil der Bürgerschaftssitzung wird es unter anderem um die geplante neue Sternbrücke in Altona und Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger gehen. In zweiter Lesung soll die Bürgerschaft außerdem über einen Antrag von SPD, Grünen, CDU und Linken zur Stärkung der parlamentarischen Minderheitenrechte durch eine vorübergehende Absenkung der verfassungsrechtlich verankerten Quoren entscheiden.

#Regierungserklärung, Aussprache und Wahlen zum Präsidium - Die Tagesordnung der #hhbue ist da. „Hamburgs Zukunft kraftvoll gestalten“ – lautet der Titel der Regierungserklärung, die der Erste Bürgermeister abgeben wird. https://t.co/l7FhINagPf

(Symbolbild) pic.twitter.com/lmD0Q5b8Cp — Bürgerschaft Hamburg (@buergerschaftHH) June 23, 2020

Wie schon bei der Sitzung vor zwei Wochen werden auch diesmal wieder alle Abgeordneten im Rathaus erwartet. Die fünf ersten Sitzungen nach der Wahl am 23. Februar waren coronabedingt in verminderter Stärke abgehalten worden. Um das Infektionsrisiko zu verringern, kommen die Abgeordneten erneut im Großen Festsaal und nicht im kleineren Plenarsaal zusammen.