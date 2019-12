Hamburg. Eine Pflicht für Solaranlagen auf den Dächern von Neubauten in Hamburg ab 2023, eine weitere Pflicht beim Austausch von Heizungen zur Nutzung eines Anteils von zunächst 15 Prozent aus erneuerbaren Energien ab Mitte 2021, eine Steigerung des Anteils von Bussen und Bahnen am öffentlichen Nahverkehr von jetzt 22 Prozent auf 30 Prozent bis 2030 – das sind nur drei von insgesamt mehr als 400 Maßnahmen, mit denen Hamburg seinen Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO 2 ) bis 2030 um 55 Prozent reduzieren soll, bezogen auf den Stand des Jahres 1990. Bis spätestens 2050 soll die Hansestadt sogar fast gar kein CO 2 mehr produzieren, also „klimaneutral“ sein.

Tschentscher und Kerstan stellen Details zum Klimaplan vor

So will es der rot-grüne Senat, der damit den Hamburger Klimaplan von 2015 fortschreibt und zudem einen Entwurf für ein Hamburger Klimaschutzgesetz vorlegt. Am Dienstagmittag haben Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) im Rathaus die Details zu diesen Plänen vorgestellt. Hamburg solle zu einer Modellstadt für Klimaneutralität werden, sagte Tschentscher.

Um das Einsparziel von minus 55 Prozent bis 2030 zu erreichen, müsse Hamburg insgesamt 7,1 Millionen Tonnen CO 2 einsparen, sagte Umweltsenator Jens Kerstan. Durch den vom Bund vorgesehenen „Energiemix“, der einen steigenden Anteil erneuerbarer Energien vorsieht, sowie durch einen Verzicht auf Kohle zur Erzeugung von Fernwärme lasse sich in Hamburg eine Einsparung von 2,9 Millionen Tonnen CO 2 erreichen. Es bleiben rund vier Millionen Tonnen. Diese CO 2 -Menge soll durch die zusätzlichen 400 Einzelmaßnahmen in Hamburg eingespart werden. Dafür sollen vier Sektoren in der Stadt Beiträge zur Einsparung von Kohlendioxid leisten.

Sektoren, die zur Einsparung von Kohlendioxid beitragen sollen:

Industrie: minus 45,4 Prozent

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen: minus 67,4 Prozent

Private Haushalte: minus 66,9 Prozent

Verkehr: minus 44,6 Prozent

So sollen die Ziele erreicht werden:

Sobald das Gesetz in Kraft tritt (voraussichtlich vor der Bürgerschaftswahl im Februar 2020), dürfen in Neubauten keine Klimaanlagen mehr installiert werden

Strom aus Solarenergie muss erzeugen, wer ab 2023 baut. Eine Installation auf den Dächern ist aber nur dann verpflichtend, wenn eine Machbarkeitsprüfung zeigt, dass der Einbau möglich ist.

Verpflichtender Anteil erneuerbarer Energien von 15 Prozent bei einem Tausch von Heizungsanlagen ab Mitte 2021

Keine Ölheizungen mehr in Neubauten ab 2022

Keine Ölheizungen mehr beim Austausch von Anlagen ab 2026

Ab 2030 soll in Hamburg kein Strom mehr aus Kohle erzeugt werden. Der Ersatz des Kohlekraftwerks Wedel durch den sogenannten Energiepark Hafen soll bewirken, dass bis 2030 rund 350.000 Tonnen CO 2 eingespart werden

eingespart werden Statt jetzt 25 Prozent sollen 35 Prozent der Haushalte bis 2030 mit Nah- und Fernwärme versorgt werden

Der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs (Busse und Bahnen) am Verkehrsaufkommen in Hamburg soll von heute 22 Prozent auf 30 Prozent im Jahr 2030 steigen

Öffentliche Neubauten müssen ab 2022 mindestens nach dem Standard Effizienzhaus 40 gebaut werden

Insbesondere für Anforderungen in Privathaushalten soll es Ausnahmeregelungen geben, um die Entstehung unzumutbarer Härten im Einzelfall zu verhindern, erklärt der Senat.