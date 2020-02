Hamburg. Auf dem Weg in den Feierabend wurden am Freitagnachmittag viele Autofahrer in der Hamburger Innenstadt aufgehalten. Knapp 200 Klimaschutzaktivisten der Bewegung Extinction Rebellion blockierten von 15 Uhr an den Verkehr am Jungfernstieg.

Die Aktion am Valentinstag stand unter dem Motto "Verliebt in Paris!" Erklärtes Ziel war, die Hamburger Politik dazu zu bewegen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das das Pariser Klimaschutzabkommens zu erfüllen. Es sieht vor, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad begrenzt wird. Die im rot-grünen Klimaplan vorgesehenen CO 2 -Einsparungen reichten dafür nicht aus.

Verkehrsblockade – auch HVV-Busse betroffen

Die Aktivisten postierten sich zwischen Große Bleichen und Neuem Jungfernstieg im Bereich des Hamburger Hofs. Die Linienbusse des HVV ließen sie zunächst passieren.

Im weiteren Verlauf wurde der Busverkehr am Jungfernstieg dann aber eingestellt. Viele Fahrgäste, die vergebens an den Haltestellen warteten, reagierten mit Unverständnis auf die Aktion. Die Straßen rund um die Binnenalster – Jungfernstieg, Neuer Jungfernstieg und Ballindamm – wurden durch die Polizei für den Verkehr gesperrt.

Ziehen die Demonstranten zum Fischmarkt weiter?

Vor dem Hamburger Hof hängten waghalsige XR-Aktivisten ein Transparent auf.

Foto: Michael Arning

Bereitschaftspolizisten, die für das abendliche Fußballspiel des FC St. Pauli eingeteilt waren, waren mit einem Lautsprecherwagen vor Ort. Zudem beobachtete die Polizei das Geschehen vom Hubschrauber Libelle aus, der über der Binnenalster kreiste.

Wie lange die Aktion andauern sollte, war zunächst unklar. Möglicherweise ziehen die Demonstranten später zum Fischmarkt weiter, wo für 18 Uhr eine weitere Aktion von Umweltschützern angekündigt ist.