Mit dem HVV gratis zum Hamburger Flughafen?

Die CDU fordert Kombiticket auf Kosten der Fluggesellschaften. Ein Argument sind die zugeparkten Straßen am Airport.

Hamburg. Flugreisende sollen künftig gratis mit dem HVV zum Hamburger Flughafen fahren können. Das hat die CDU jetzt gefordert und zu dem Thema einen Bürgerschaftsantrag für die Sitzung Anfang Oktober eingereicht. Der Senat solle „die nötigen Maßnahmen ergreifen, damit in jedem Flugticket ab und nach Hamburg automatisch ein HVV-Ticket für die An- und Abreise zum Hamburger Flughafen enthalten ist“, heißt es in dem CDU-Antrag. Zugleich solle geprüft werden, „ob die anfallenden Kosten über eine Anhebung der Lande- und Startentgelte auf die Fluggesellschaften umgelegt werden können“.