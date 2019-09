Hamburg. Die allermeisten Straßenbaustellen werden innerhalb des vorgesehenen Zeitplans fertig. Lediglich an sieben der aktuell 757 Arbeitsstellen wurde die festgelegte Bauzeit überschritten. Das ergibt sich aus einer Antwort des Senates auf eine Kleine Anfrage des CDU-Verkehrspolitikers Dennis Thering. Die größten Verzögerungen gibt es nach Auskunft der Verkehrsbehörde an der Wandsbeker Chaussee, wo das geplante Ende der Bauzeit wegen „unvorhersehbarer Schwierigkeiten“ bereits um 86 Wochen überschritten wurde.

Da man bei der Sanierung auf deutlich mehr Schäden als erwartet stieß, mussten die Arbeiten ausgeweitet werden. Verzögerungen zwischen drei und 50 Wochen gibt es auch an Hammer Straße, Wallringtunnel, Ehestorfer Heuweg, Hannoverscher Straße, Hudtwalckerstraße und der Brücke Oststeinbeker Weg.

Die CDU kritisiert vor allem, dass auf lediglich vier der aktuell 757 Straßenbaustellen im Mehrschichtbetrieb gearbeitet wird – und dass nur selten ein Bonus-Malus-System angewendet wird, das schnelles Arbeiten belohnt. Die Verkehrsbehörde verweist darauf, dass in der City aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, etwa zum Lärmschutz, nicht rund um die Uhr gearbeitet werden dürfe – und dass es wenig verfügbare Baufirmen am Markt gebe.

CDU: „Hoher volkswirtschaftlicher Schaden“

„Die mangelnde Baustellenkoordinierung ist ursächlich für viele Staus und sorgt somit für einen hohen volkswirtschaftlichen Schaden und für unnötige Umweltbelastungen“, sagt CDU-Verkehrspolitiker Dennis Thering. „Es ist richtig und wichtig, dass in den Erhalt unserer Verkehrsinfrastruktur investiert wird. Allerdings müssen die zahlreichen Baustellen in unserer Stadt auch gut koordiniert und zügig abgearbeitet werden. Das passiert leider bisher nicht.“ In anderen Bundesländern werde häufiger im Mehrschichtbetrieb und mit Anreizsystemen gearbeitet. „Die Baustellen müssen endlich vernünftig koordiniert und die Baustellendauer deutlich verkürzt werden“, so Thering. „Dafür setzen wir als CDU auf einen länderübergreifenden Baustellenkoordinator, der alle norddeutschen Baustellen im Überblick hat und vernünftig koordiniert.“

CDU-Verkehrspolitiker Dennis Thering kritisiert den Senat.

Foto: Andreas Laible

Verkehrsbehördensprecherin Susanne Meinecke dagegen betont, dass die große Mehrzahl der Baustellen im Zeitplan fertig werde. „Es bleibt vorläufig jedoch so, dass die Infrastruktur ertüchtigt und saniert werden muss. Einen weiteren Verfall können und wollen wir uns nicht leisten“, so Meinecke. „Die Erwartung, dass mithilfe von Koordinierung Baustellen unsichtbar werden, können wir nicht erfüllen. Eine Baustelle ist ein Eingriff in den Verkehrsfluss und wirkt sich immer aus. Wir bedauern die Behinderungen, sagen aber ganz deutlich: Wer verantwortlich handelt, muss weiterhin bauen und das werden wir auch tun. Die Baustellenkoordinierung wird dabei immer weiter verbessert werden.“

