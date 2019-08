Hamburg. Alle Hamburger Schülerinnen und Schüler sollen spätestens von 2025 an umsonst mit Bus und Bahn fahren dürfen. Das kündigte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitagabend beim Landesparteitag der Sozialdemokraten an – auf den Tag genau ein halbes Jahr vor der Bürgerschaftswahl 2020 am 23. Februar. Tschentscher will das kostenlose Ticket schrittweise einführen, sodass es am Ende der kommenden Legislaturperiode für alle Schülerinnen und Schüler gilt.

Familien mit zwei Kindern würden, wenn das Wahlversprechen umgesetzt wird, rund 100 Euro im Monat sparen. In ersten vorsichtigen Schätzungen ist die Rede von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag, den das Vorhaben kosten wird. Das sei nicht billig, aber leistbar, hieß es aus Senatskreisen. Die SPD wird Tschentschers Vorstoß in ihr Regierungsprogramm einarbeiten – vermutlich als eines der zentralen Wahlversprechen. Erstellt wird das Regierungsprogramm im November.

Kostenlos im HVV – das sind die Pläne

Unklar ist noch, in welchen Schritten der Plan – immer vorausgesetzt, die SPD ist weiter an der Rathausregierung beteiligt – umgesetzt wird. Denkbar ist nach Abendblatt-Informationen eine Regelung, wonach erst die jüngsten Schülerinnen und Schüler in den Genuss der kostenlosen Fahrten kommen, dann eine mittlere Altersgruppe und schließlich die der bis zu 18-Jährigen. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass die Ticketpreise für alle Schülerinnen und Schüler gleich welchen Alters nach und nach auf null gestellt werden.

Aus Sicht des Bürgermeisters reiht sich der Vorstoß ein in eine Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel, „Hamburg zur kinderfreundlichsten Stadt Deutschlands“ zu machen. Dazu zählt aus Sicht Tschentschers die Abschaffung der Kitagebühren 2011 nach der Wahl von Olaf Scholz, die Streichung der Studiengebühren und vergünstigte HVV-Tickets für Auszubildende.

Zuletzt hatte Tschentscher nach massiver öffentlicher Kritik die geplante Erhöhung der Ticketpreise kassiert. Der HVV hatte mit einer Gebührenerhöhung von 2,2 Prozent für 2020 kalkuliert, also klar oberhalb der Inflationsrate. Tatsächlich werden die Preise deutlich geringer steigen. Die durchschnittliche Anhebung liegt nun nur noch bei 1,3.

Tschentscher begründete im Juli die überraschende Kehrtwende so: „Unsere Strategie zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs soll durch eine moderate Preispolitik unterstützt werden.“