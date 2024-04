Hamburg. Hamburgs Biergärten bieten mehr als nur Bier. Wir stellen zwölf Orte vor, wo sich kühle Getränke besonders gut genießen lassen.

Viele Biergärten öffneten zu Ostern wieder ihre Türen

An zwölf Orten in Hamburg lassen sich Bier, Softgetränke und Speisen besonders gut genießen

Ebenfalls im Angebot: Kanu-Verleih, Public Viewing, Poetry Slams

Kieselsteine auf dem Boden, Schatten spendende Bäume, bodenständige Speisen, Menschen auf Bierbänken und kühle Getränke: So oder so ähnlich sieht das traditionelle Bild der Biergärten aus, die zu Ostern auch in Hamburg in ihre Saison gestartet sind. Egal ob in Eimsbüttel,Wilhelmsburg oder auf St. Pauli: In der ganzen Stadt gibt es gemütliche Außenplätze. Zwölf Orte, an denen sich das kühle Blonde und deftige Schmankerl besonders gut genießen lassen.

Biergarten Hamburg: Süddeutsches Flair direkt in der Hamburger Innenstadt

Ein wenig bayerisches Flair ist auch im Norden zu finden: Dank der Hofbräu-Wirtshäuser in der Innenstadt können sich die Hamburger über süddeutsche Schmankerl freuen. Am Speersort gibt es außerdem einen Biergarten, der seine Gäste zu einem Bier aus Maßkrügen einlädt. Stühle und Tische sind bereits aufgebaut, bei gutem Wetter kann man sich hier abseits der trubeligen Mönckebergstraße eine Pause gönnen. Der Hofbräu Biergarten bietet rund 200 Sitzplätze.

Hofbräu Wirtshaus, Speersort 1, Montag bis Donnerstag 11 bis 0 Uhr, Freitag und Sonnabend 11 bis 1 Uhr, Sonntag 10 bis 0 Uhr, Hunde erlaubt, Bar- und Kartenzahlung

Zum Anleger in Wilhelmsburg bietet Erholung und Wasseraction

Fast schon wie Urlaub: Der Biergarten Zum Anleger in Wilhelmsburg bietet Sonnenplätze direkt am Wasser. Hier können sich Gäste Kanus, Tretboote und Stand-up-Paddling-Boards (SUPs) ausleihen –und damit direkt zum nächsten Biergarten Willis Villa im Inselpark fahren. Pro Strecke sollte ungefähr eine Stunde Zeit eingeplant werden.

Kühle Getränke und traditionelle Gerichte können Besucher im Biergarten Zum Anleger in Wilhelmsburg genießen. © Marcelo Hernandez | Marcelo Hernandez

Am Ostersonnabend, gemeinsam mit dem Osterfeuer, startete der Biergarten mit mehreren Hundert Sitzplätzen in die Saison.

Zum Anleger, Vogelhüttendeich 123, ab 30. März geöffnet, Montag bis Sonnabend ab 11.30 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Hunde erlaubt, Bar- und Kartenzahlung

Altes Mädchen: Biergarten mit 250 Sitzplätzen direkt in der Schanze

Mitten in der Schanze befindet sich eine kleine Oase, ganz abseits vom Trubel: das Ratsherrn Braugasthaus Altes Mädchen. Vielleicht kein Biergarten im klassischen Sinne, doch nicht weniger schön ist das Außenplätzchen in den Hamburger Schanzenhöfen.

In der Schanze versteckt sich der Biergarten Altes Mädchen der Brauerei Ratsherrn. © Klaus Bodig / HA

Im Außenbereich mit rund 250 Sitzplätzen gibt es unter anderem Klassiker wie Strammer Max, Schnitzel oder Fish and Chips. Und natürlich dürfen die zahlreichen Biervarianten von Ratsherrn nicht fehlen. Aus dem Innenhof kann man sogar einen Blick in die Brauerei erhaschen. Fußballfans dürfen sich in dieser Biergartensaison auch auf das ein oder andere EM-Spiel auf großer Leinwand freuen.

Altes Mädchen, Lagerstraße 28b, ab 30. März geöffnet, täglich von 12 Uhr bis open end, Hunde erlaubt, Bar- und Kartenzahlung

Astra: echte Kiezlegende als Biergarten an den Landungsbrücken

Schlagermove, Hafengeburtstag, Junggesellenabschiede: Im Astra Biergarten an den Landungsbrücken ist immer was los. Am 1. April öffnete der laut Betreiber „größte schwimmende Biergarten Deutschlands“ wieder seine Türen. Auf zwei miteinander verbundenen Terrassen mit 500 Sitzplätzen darf das ein oder andere Astra natürlich nicht fehlen. Fans können ihr Bier hier sogar mit einem Astra-Tower selbst am Tisch zapfen. Na dann: Prost!

Astra Biergarten, Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 2, ab April geöffnet, bis Mai 10 bis 20 Uhr, Juni bis September 10 bis 22 Uhr, Freitag und Sonnabend 10 bis 24 Uhr, Hunde erlaubt, Bar- und Kartenzahlung

Rosenhof Gartenlokal: ein Biergarten mitten in Planten un Blomen

Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Dammtor entfernt liegt ein Biergarten im Grünen: Das Gartenlokal Rosenhof in Planten un Blomen startete am 1. April in die Saison – und hat auch bei schlechtem Wetter geöffnet. 300 Außenplätze in Sichtweite zu den Wasserlichtspielen im Parksee laden zum Verweilen ein.

Rosenhof Gartenlokal, Tiergartenstraße 10, Planten un Blomen, 1. April bis 31. August, 10 bis 22 Uhr, 1. September bis 15. Oktober, 10 bis 21 Uhr

Bier und Cider im Sierichs – mitten im Hamburger Stadtpark

Wo im Winter ein Weihnachtsmarkt ist, da ist im Frühling und Sommer ein Biergarten: Im Sierichs im Hamburger Stadtpark können Gäste in idyllischer Umgebung Bratwurst oder Burger schlemmen und bei einem kühlen Getränk den Blick über den Stadtparksee bis hin zum Planetarium schweifen lassen.

Im Biergarten Sierichs haben die Gäste einen perfekten Blick auf den Stadtparksee und das Planetarium. © MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services | Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Der Biergarten hat allerdings nur bei gutem Wetter geöffnet, deshalb lohnt sich vor einem Besuch der Blick auf die Website des Sierichs. Dort leuchtet ein kleines Ampelsignal: Ist die Ampel rot, hat der Biergarten geschlossen, ist sie grün, steht einem erfrischenden Hefeweizen nichts entgegen.

Sierichs, Südring 5b, nur bei gutem Wetter geöffnet: Montag bis Sonnabend ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Landhaus Walter: Kühle Getränke, EM-Spiele und Livemusik

Daneben bietet der Stadtpark in Winterhude auch noch weitere Biergärten. Das Landhaus Walter etwa öffnete vom 29. März an und damit pünktlich zu Ostern – je nach Wetterlage und Auslastung durch geschlossene Gesellschaften.

Der Biergarten Landhaus Walter im Hamburger Stadtpark hat Platz für 750 Gäste. © privat | Privat

In dem Restaurant sind rund 200 von 750 Plätzen überdacht. Von Mitte Juni bis Mitte Juli werden die Spiele der Fußball-EM übertragen. Und: Ab Mai soll jeden Sonntag Livemusik gespielt werden.

Landhaus Walter, Otto-Wels-Straße 2, ab Ostern geöffnet, Montag bis Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag ab 14 Uhr, Sonnabend ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Hunde erlaubt, Bar- und Kartenzahlung

Lesecafé am Rosengarten: Autoren und Konzerten lauschen

Das Lesecafé im Stadtpark ist zwar ganzjährig geöffnet, die Biergartensaison startete aber erst im April und geht bis Ende September. Jeden Sonntag finden um 11 Uhr Autorenlesungen statt.

Daneben hat das Lokal mit 160 Außenplätzen noch einiges zu bieten: ein Cosplayer Event für alle „Star Wars“-Fans, ein Open-Air-Schachfeld und Poetry-Slams. Gut zu wissen: Unter den Schatten spendenden Bäumen können Gäste im Sommer den Konzerten des Stadtpark-Open-Airs lauschen.

Lesecafé am Rosengarten, Saarlandstraße 67a, ab April geöffnet, 10 bis 23 Uhr, Hunde erlaubt, nur Barzahlung

Barmbek: Gasthaus Quartier 21 und Schachcafé

Natur, hell, dunkel oder Weizen: In Hamburg-Nord lockt das Gasthaus Quartier 21 mit selbst gebrautem Barmbeker Bier und außergewöhnlicher Kulisse im restaurierten Wasserturmpalais. Schon jetzt besteht die Möglichkeit, bei schönem Wetter die Terrasse zu nutzen – am 1. April öffnete der Biergarten dann offiziell.

Quartier 21 Gasthaus, Fuhlsbüttler Straße 405, ab April geöffnet, täglich von 11 bis 23 Uhr, Hunde erlaubt, Bar- und Kartenzahlung

Blaue Blume in Hamburg-Altona: Wo die Sonne den Horizont küsst

Vor dem Rotklinkerbau der Blauen Blume in Altona können Gäste auf rund 100 Plätzen das gute Wetter genießen. Und auch im angrenzenden Park kann man sich Kuchen, kleine Speisen und Getränke aus dem Biergarten schmecken lassen.

Schöne Sonnenuntergänge können die Besucher im Biergarten Blaue Blume in Hamburg-Altona genießen. © Blaue Blume | Blaue Blume

Die Blaue Blume bietet Gästen dabei einen spektakulären Blick auf Sonnenuntergänge – am besten bei einem kühlen Getränk. Bei gutem Wetter öffnet die Location jeweils etwa eine Stunde früher.

Blaue Blume, Harkortstraße 95, Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Sonnabend ab 16 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr, Hunde erlaubt, Bar- und Kartenzahlung

Klempau‘s Biergarten an der Milchhalle lockt mit bayerischen Spezialitäten

Helles, Spätzle, Haxen: Der Blick auf die Speisekarte lässt manch einen denken, man sei in München – doch eigentlich befindet man sich mitten im Bezirk Altona. Hier, an der Milchhalle im Volkspark Bahrenfeld, hat Klempau‘s Paulaner Biergarten bereits im März geöffnet – zumindest bei gutem Wetter. Ostern fiel dann der offizielle Startschuss für die Biergartensaison. Mitten im Grünen gibt es Platz für rund 400 Gäste.

Klempau‘s Biergarten, August-Kirch-Straße 55, ab 3. März geöffnet, Ostermontag und Ostersonntag 11–18 Uhr, Dienstag–Donnerstag und Sonnabend 12–18 Uhr, ab 1. April Montag–Sonnabend 12–20 Uhr, Sonntag 11–20 Uhr, ab 1. Mai Montag bis Donnerstag 12 bis 22 Uhr, Freitag bis 23 Uhr, Sonnabend bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr, Hunde erlaubt, Bar- und Kartenzahlung

Biergarten Hamburg: Im Eimsbütteler Cafe Strauss das Bier vom Fass genießen

Straußenfilet statt Rumpsteak: Das Cafe Strauss in Eimsbüttel setzt neben Klassikern wie Ofenkartoffeln, Burger und Salaten auf außergewöhnliche Spezialitäten.

Doch nicht nur kulinarisch hat das Restaurant einiges zu bieten, auch der Biergarten kann sich sehen lassen. Auf knapp 150 Plätzen im Schatten und in der Sonne können sich Gäste schon jetzt durch unterschiedlichste Biere vom Fass testen – vom Köstritzer über ein Herrnbräu Hefeweizen bis hin zum hellen Benediktiner.

Cafe Strauss, Wiesenstraße 46, 20255 Hamburg, Montag bis Mittwoch 12 bis 23 Uhr, Donnerstag 10 bis 23 Uhr, Freitag und Sonnabend 10 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr, Bar- und Kartenzahlung