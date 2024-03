Hamburg. Vom 9. bis 12. Mai feiert der Hamburger Hafen. Was die Besucherinnen und Besucher an und auf der Elbe in diesem Jahr erwartet.

Die Vorfreude bei den Schiffsenthusiasten wächst von Woche zu Woche. Vom 9. bis 12. Mai steigt an und auf der Elbe der 835. Hafengeburtstag in Hamburg. Rund 250 Schiffe, darunter Großsegler, Traditions- und Museumsschiffe, Sportboote, Arbeitsboote der Flotten von Bundespolizei, Feuerwehr, Fischereischutz, Marine, Wasserschutzpolizei und Zoll werden zu einem der beliebtesten Großereignisse dieses Jahres erwartet.

Unter anderem wird das Museumsschiff „Cap San Diego“ die Leinen losmachen und auf der Elbe seine Fahrtüchtigkeit unter Beweis stellen. Zu den maritimen Highlights zählen darüber hinaus die Großsegler „Alexander von Humboldt II“, das größte zivile Segelschiff Deutschlands, und die „Dar Mlodziezy“, die mit 109 Meter Länge zu den längsten noch fahrenden Seglern der Welt gehört.

Hafengeburtstag 2024: Diese besonderen Schiffe kommen nach Hamburg

Ein ungewöhnlicher Hingucker wird das Dampfschiff „George Stephenson“ sein. Das besondere Unikat wurde 2013 aus ausgemusterten Teilen legendärer Marine-, Passagier- und Handelsschiffe gebaut. Eine Hamburg-Premiere feiern derweil zwei hochmoderne Forschungsschiffe.

An den Landungsbrücken wird die „Atair“, das neueste Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, festmachen. Es verfügt als weltweit erstes seegängiges Behördenschiff über einen emissionsarmen Antrieb mit dem Wasserstoff LNG und entspricht so den höchsten Umweltanforderungen.

Zwei Premierenbesucher machen zum Hafengeburtstag in Hamburg fest

Ebenfalls erstmals in der Hansestadt ist auch das neue Forschungsschiff „Uthörn“ vom Alfred-Wegner-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, zu bestaunen. Das erst 2023 getaufte Forschungsschiff setzt ebenfalls auf umweltfreundlichen Antrieb. Es ist als weltweit erstes Seeschiff für den Betrieb mit grünem Methanol gebaut.

Die Besucherinnen und Besucher des Hafengeburtstags können die spektakulären Schiffe jedoch nicht nur aus der Ferne begutachten. Beim sogenannten „Open Ship“ dürfen Interessenten die Decks besuchen und einen Blick ins Innere werfen. Die Crews stehen für Fragen zur Verfügung.

Feuerwerk zum Hafengeburtstag 2024 wird um einen Tag verlegt

Aber auch wer mit in See stechen will, bekommt besondere Gelegenheiten dazu. Unter anderem bieten die „Alexander von Humboldt II“, der Hochseeschlepper „Elbe“ und der Stückgutfrachter „Bleichen“ Mitfahrgelegenheiten an. Die Buchung erfolgt über die Homepage des Veranstalters.

Unterdessen wird das beliebte Feuerwerk an der Elbe um einen Tag vorgezogen. Weil am Sonnabend, 11. Mai, der Kreuzfahrt-Gigant Aida eine spektakuläre Lichtshow im Hafen plant, werden die Raketen im Rahmen der Feier „Elbe in Concert“ bereits am Freitag, 10. Mai, in den Nachthimmel geschossen.