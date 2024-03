Hamburg. Ob Sushi, Pizza oder Burger: Die Auswahl an Angeboten ist riesig. Ein Ranking zeigt, wo die Deutschen am liebsten bestellen.

Sonntagabend, die Lieblingsserie flimmert über den Fernseher, das Sofa ist ganz besonders einladend und der Kühlschrank plötzlich so unendlich weit weg. Natürlich knurrt genau dann auch noch der Magen – wer kennt es nicht? Praktischerweise liegt das Handy meist eh schon in greifbarer Nähe – und ein Klick auf die orange-leuchtende Lieferando-App ist schnell gemacht.

Nicht umsonst verzeichnet der Anbieter besonders an Sonn- und Feiertagen die meisten Bestellungen. Neben dem „wann“ ist nun aber auch klar, „wo“ die Deutschen am liebsten bestellen: Denn jetzt gab der Lieferriese die Gewinner der Lieferando-Awards 2023 bekannt. Dafür lässt Lieferando seine Kunden und Kundinnen jährlich – und deutschlandweit – über Restaurants innerhalb diverser Kategorien abstimmen und kürt anhand dieser Daten Gewinn in unterschiedlichen Kategorien.

Lieferando verleiht Awards: Das sind die besten Restaurants in Hamburg

Ganz an die Spitze geschafft hat es dabei in der Kategorie „Bestes Restaurant in Hamburg“ die Hamburger Pizzafabrik in Bergedorf. Bei der Bewertung habe laut Lieferando besonders die schnelle Lieferung, der „hervorragende Kundenservice“ und das leckere Essen den Ausschlag gegeben.

Besonders beliebte Gerichte: der vegetarische Pizzabaukasten, der Crêpe und die „Snack Rollis Sucuk“. Ein Blick auf die Google-Rezensionen zeigt allerdings ein gemischtes Bild auf. Mit 4,3 Sternen ist die Bewertung der Pizzafabrik zwar gut, aber nicht außergewöhnlich.

Hamburger Pizzafabrik, Harders Kamp 2, 21031 Hamburg

Essen bestellen in Hamburg: Indisches Restaurant schafft es in Lieferando-Ranking

Über den zweiten Platz innerhalb der Kategorie kann sich das Raj Mahal in Hamburg-Altona freuen. Das indische Restaurant mit weiteren Filialen in Eimsbüttel und Pinneberg liefert Speisen wie Chicken Masala, Lamm Kashmiri und Palak Paneer.

Die Currymischung, so das Versprechen der Inhaberfamilie Sharma, werde vom Koch selbst zubereitet und sei ein gut gehütetes Geheimnis. Offenbar aber auch ein sehr leckeres: 4,6 Sterne streicht der Traditions-Inder in seinen Googlebewertungen ein.

Raj Mahal, Große Bahnstraße 96, 22769 Hamburg

Pizza, Pasta, Croques: Hamburger Restaurant glänzt mit hohen Google-Bewertungen

Auf Platz drei in der Kategorie „Bestes Restaurant in Hamburg“: die Four Brothers Kitchen in Billstedt. Neben Pizza, Pide und Croques können sich Hamburger und Hamburgerinnen hier auch Pasta und Snack Rolls liefern lassen. Gut zu wissen – und ein wenig ironisch: Wer nicht über Lieferando bestellt, kann zehn Prozent der Bestellsumme sparen.

Auf Google erreicht das Restaurant eine extrem hohe Bewertung von durchschnittlich 4,9 Sternen – und liegt damit deutlich vor den im Lieferando-Ranking höher platzierten Konkurrenten.

Four Brothers Kitchen, Sonnenland 17, 22115 Hamburg

Weitere Restaurants in der Hamburger Top Ten:

Welcome India Eidelstedt

China Imbiss Wu

Hansekai GO!

Kebap Welt

Nonno‘s Pizza Manufaktur Tonndorf

Blondo‘s Pizza

Nonno‘s Pizza Manufaktur Bramfeld

Lieferando-Ranking: Hamburger Restaurant gleich zweimal gelistet

Auch in der deutschlandweiten Top Ten der Kategorie „Bestes Sushi-Restaurant in Deutschland“ ist ein Hamburger Restaurant zu finden: Das Sushimen in Barmbek-Nord kann sich über diese Auszeichnung freuen. Mit Spezialitäten wie der „Trüffel Avokado Roll“ und einer großen Auswahl an veganem Sushi kommen hier nicht nur Fischliebhaber auf ihre Kosten.

Sushimen, Fuhlsbüttler Str. 332, 22307 Hamburg

In der Kategorie „Bestes indisches Restaurant in Deutschland“ fällt ein alter Bekannter auf: Welcome India Eidelstedt hat es schon in die Top Ten der besten Hamburger Restaurants geschafft und kann sich deshalb über eine Doppelplatzierung freuen. Besonders häufig bestellt werden hier folgende Gerichte bestellt: Chicken Makhan, Samosa und Chicken Madras.

Welcome India Eidelstedt, Pinneberger Chaussee 21B, Hamburg

Mehr zum Thema

Schon längst sind Falafel kein Geheimtipp mehr für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Allein im Hamburger Schanzenviertel reihen sich dutzende Falafel-Läden aneinander und locken die Gäste an. Kein Wunder also, dass es auch eine Hamburger Adresse in die Kategorie „Bestes orientalisches Restaurant in Deutschland“ geschafft hat: Die Falafel Factory in Barmbek-Süd überzeugt mit kleinen Bratlingen, Shawarma-Brot sowie Halloumi-Spezialitäten.

Falafel Factory, Barmbeker Markt 40, 22081 Hamburg

Lieferando: Hamburger Restaurant liefert sogar unterschiedlichste Desserts

Zum Abschluss noch ein Dessert? Das gibt es in Hamburg laut der Lieferando-Kategorie „Bestes Dessert-Restaurant“ besonders lecker beim Restaurant Knabbermaul in Barmbek-Süd. Vom traditionellen New York Cheesecake über Zimtschnecken bis hin zu Eis und Donuts: Geliefert werden unterschiedlichste kleine Sünden – die an einem Sonntagabend auf dem Sofa gleich doppelt so gut schmecken.

Knabbermaul, Bachstraße 74, 22083 Hamburg