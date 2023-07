Restaurant Hamburg: HafenCity – Eppendorfer Tapas Bar expandiert an Elbe

Farsan Khoshnevis möchte seine Kreationen nun auch im Quartier Baakenhafen mit Wasserblick servieren. Was die Gäste erwartet.

Gastronom Farsan Khosnevis steht auf der Terrasse der künftigem Deseo Tapas Bar in der HafenCity mit Blick auf die Elbe.

Restaurant Hamburg HafenCity: Eppendorfer Tapas Bar expandiert an die Elbe

Hamburg. Die Eppendorfer Landstraße ist ein beliebter Standort für Gastronomie. Dort betreibt Farsan Khoshnevis seit 2016 die Deseo Tapas Bar. Und jetzt setzt der 46-Jährige auf Expansion. Im Quartier Baakenhafen in der HafenCity eröffnet Khosnevis direkt an der vor Kurzem eingeweihten Promenade Kirchenpauerkai ein zweites Restaurant in Hamburg.

Die rund 500 Quadratmeter große Fläche, die vom Immobiliendienstleister Grossmann & Berger vermittelt wurde, liegt an der Baakenallee im Gebäudekomplex des Quartiers der Generationen. Dort hat die GWG (Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG) rund 370 Wohnungen geschaffen.

Restaurant in Hamburg: Eppendorfer Tapas Bar expandiert in die HafenCity

Es gibt in der Nachbarschaft bereits zwei Supermärkte und zwei Bäckereien mit Café. Mit der Deseo Tapas Bar zieht hier demnächst das erste Lokal ein. Noch ist die Fläche mit bodentiefen Fenstern und den bis zu sieben Meter hohen Decken sowie Platz für rund 120 Gäste im Innenraum ein Rohbau.

Ab September möchte der Gastronom mit dem Innenausbau beginnen. „Industrielook und mediterranes Ambiente“ will Khoshnevis bei der Einrichtung miteinander verbinden. „Die Eröffnung ist voraussichtlich für Januar 2024 geplant.“

So soll die Terrasse der Deseo Tapas Bar im Quartier Baakenhafen in der HafenCity mit Elbblick aussehen.

Foto: Deseo GastroConcept GmbH

Das Herzstück ist die Terrasse mit Wasserblick, auf der ebenfalls rund 120 Gäste Platz finden sollen. „Ich habe mir mehrere Flächen angeschaut und mich schließlich für diese entschieden. Ich bin ein Freund der HafenCity und setze auf diesen Standort. Zum einen leben hier bereits viele Menschen. Zum anderen kommen weitere Neubauten mit Wohnungen und Büros dazu.“ Die Promenade sei bei Hamburgern ebenso beliebt wie bei Touristen.

HafenCity: Das geplante Restaurant liegt direkt an der neuen Promenade

Der Gastronom bietet seinen Gästen „neu interpretierte Tapas-Kreationen der internationalen Küche“ an. Die Speisekarte wird so sein wie im Deseo an der Eppendorfer Landstraße. Dort sind Gerichte wie Büffel-Mozzarella mit Rucola im Serranomantel oder Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse zu finden. Aber auch gegrillte Spanische Paprikawurst und 24 Monate gereifter Pata Negra Schinken können bestellt werden.

„Wir werden aber auch wechselnde Tapas des Monats mit darauf abgestimmten Weinen anbieten“, sagt Khosnevis. Dazu werden deutsche, italienische und spanische Weine ausgeschenkt.

In Hamburg soll noch eine weitere Deseo Tapas Bar eröffnen – und in Berlin

Und Khosnevis, der seit mehr als 30 Jahren in der Gastrobranche arbeitet, hat noch weitere Wachstumspläne. „In den kommenden Jahren möchte ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner noch zahlreiche weitere Deseo Tapas Bars eröffnen“, sagt er. „Eigentlich war eine Expansion schon 2019 geplant, doch dann kam Corona, und deshalb hat sich dieser Plan verzögert. Aber jetzt legen wir los.“

Das dritte Lokal soll im Bereich Poppenbüttel/Wellingsbüttel seine Pforten öffnen. „Wir haben bereits Flächen im Auge.“ Und auch eine Expansion nach Berlin ist angedacht.

Restaurant Hamburg: Für Lokal in der HafenCity werden Mitarbeiter gesucht

Aber zunächst liegt der Fokus jetzt auf dem Quartier Baakenhafen in der HafenCity. Und es ist kein Geheimnis, dass Personal in der Gastronomie dringend benötigt wird. „Wir suchen auch noch Mitarbeiter für den Service und die Küche“, sagt Khosnevis.

Dann muss in Zukunft nur noch das Wetter mitspielen – der Tapas-Bar-Chef freut sich schon auf laue Sommerabende auf der Terrasse. „Dort kann man wunderbar den Sonnenuntergang erleben.“