HafenCity Hamburg: Grüne XXL-Promenade an Elbe eröffnet – mit Fitnessfläche

560 Meter ist der erste Abschnitt im Baakenhafen lang und hat 8,5 Millionen Euro gekostet. Was die Besucher dort geboten bekommen.

Testen die Sitzgelegenheiten auf der neuen Promenade in der Hamburger HafenCity: Barbara Schwöppe (l.), Karen Pein, Felix Schwarz und Andreas Kleinau.

HafenCity Hamburg Grüne XXL-Promenade an der Elbe eröffnet – mit Fitnessfläche

Hamburg. Die HafenCity soll nicht nur ein Ort zum Wohnen und Arbeiten sein, sondern auch ein Erlebnisraum für alle Hamburger und Touristen.

Am Mittwoch wurde nun eine neue Attraktion am Wasser eröffnet: Die Rede ist von der Promenade Kirchenpauerkaiim Quartier Baakenhafen, in dem auch viel neuer Wohnraum geschaffen wurde.

HafenCity: Der erste Abschnitt der XXL-Promenade ist rund 560 Meter lang

Üppig begrünt und direkt an der Elbe gelegen, sei hier ein neues Highlight der HafenCity für Mensch und Natur entstanden, sagte Karen Pein (SPD) bei der offiziellen Eröffnung des ersten und rund 560 Meter langen Abschnitts der Promenade.

Die Stadtentwicklungssenatorin stellte fest: „In der HafenCity hat in den letzten 20 Jahren eine außergewöhnliche Transformation stattgefunden. Aus einer rauen Hafenfläche wurde ein freundlicher und lebendiger Stadtraum mit ganz besonderen Freiräumen.“

Auf der 30 Meter breiten Promenade gibt es Sportgeräte

Neben dem 4,5 Hektar großen Lohsepark ist die Promenade Kirchenpauerkai – benannt nach dem ehemaligen, 1887 verstorbenen Hamburger Bürgermeister Gustav Heinrich Kirchenpauer – nach der vollständigen Fertigstellung der größte Freiraum in dem Stadtteil.

„Der Kirchenpauerkai ist noch viel mehr als eine Promenade. Allein durch seine ungewöhnliche Dimensionierung mit 30 Metern Breite, einer grünen Hügellandschaft und unterschiedlichen Fitnessbereichen eröffnet er für die Bewohner und Besucher vielfältige Möglichkeiten für Sport und Spiel, Bewegung und Begegnung direkt am Wasser“, sagte „HafenCity Hamburg“-Chef Andreas Kleinau.

Die Promenade verläuft vom Baakenhöft im Westen entlang des Elbufers bis zu der U-Bahn-Station Elbbrücken, die in direkter Nachbarschaft zum künftigen Wolkenkratzer Elbtower liegt.

Die Promenade Kirchenpauerkai in der HafenCity verläuft direkt an der Elbe.

Promenade: Zweiter Bauabschnitt soll 2027 fertiggestellt sein

Insgesamt wird das Bauwerk eine Länge von rund einem Kilometer haben. Der zweite Bauabschnitt soll 2026 starten und voraussichtlich 2027 fertiggestellt sein.

Auf dem ersten; rund 560 Meter langen Abschnitt gibt es einen Fußweg direkt am Wasser, in der Mitte ist ein Fahrradweg in beide Richtungen angelegt; und Jogger können ihrem Sport auf einem mit Kunstrasen ausgelegten Pfad nachgehen.

Außerdem stehen entlang der Promenade 350 Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Es gibt eine Spielfläche und drei Fitnessparcours mit Geräten für Eigengewichtsübungen. Jeweils zwei restaurierte Kampnagel- und Kocks-Krane erinnern an die Zeit, als die Kaikanten noch dem Hafenumschlag dienten.

HafenCity: Der Bau der Promenade kostet 8,5 Millionen Euro

Insgesamt wurden rund 8,5 Millionen Euro für die Realisierung der Promenade ausgegeben. Das Büro Atelier Loidl Landschaftsarchitekten aus Berlin hat die Promenade geplant. „Entlang der charakteristischen, roten Warftwand, die im gesamten Quartier vor Hochwasser schützt, erstreckt sich eine vom Wind geformte grüne Wiesentopografie, und Bäume spenden Schatten“, sagte Geschäftsführer Felix Schwarz.

Auf dem Areal wurden rund 120 Bäume und 60 einheimische Sträucher gepflanzt, darunter Waldkiefern, Silberweiden, Ulmen, Sanddorn und Salweiden. Die abwechslungsreiche Begrünung schaffe Lebensraum für heimische Insekten und Vögel, so Schwarz.

Eröffnungsprogramm am Hamburger Kirchenpauerkai

Für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf die neue Promenade, gibt es vom 3. bis 6. Juni ein Eröffnungsprogramm. Auch die Teilnehmer des HafenCity Runs zugunsten des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ werden am kommenden Sonnabend hier entlanglaufen.

Am 4. Juni wird außerdem um 9 Uhr Outdoor Yoga am Wasser angeboten. Von 13 bis 18 Uhr gibt es immer zur vollen Stunde Fachführungen. Treffpunkt ist der Infostand der HafenCity Hamburg GmbH.

Historische Kräne sorgen auf der neuen Promenade in der Hamburger HafenCity für eine besondere Atmosphäre.

Musik und Führungen auf der neuen Promenade

Außerdem liest um 14 Uhr die Autorin Ute Krause aus ihrer Reihe „Die Musketiere“ vor. Von 15 bis 20 Uhr steht Tango Argentino auf dem Programm. Musikalisch wird es auch beim Konzert „Hong Kong Five“ um 18.30 Uhr auf der MS „Stubnitz“ am Kirchenpauerkai.

Am 5. Juni werden um 17 und 19 Uhr wieder Fachführungen angeboten, ebenso am 6. Juni. Der Treffpunkt dafür ist am Aufgang zum Lola-Rogge-Platz. Das komplette Programm ist im Internet unter hafencity.com/kpk zu finden.

HafenCity Hamburg: Viel Raum für öffentliche Plätze und Parks

In der HafenCity sind rund 26 Hektar der Fläche von öffentlichen Plätzen, Parks und Promenaden belegt. Dazu gehören der Grasbrookpark, der Sandtorpark in der westlichen HafenCity und der Baakenpark im östlichen Teil, in dem auch der rund 9000 Quadratmeter große Amerigo-Vespucci-Platz liegt.

Beliebte Treffpunkte für Hamburger und Touristen sind auch die Magellan-Terrassen und die Marco-Polo-Terrassen im Zentrum der HafenCity.