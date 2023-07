Restaurant Hamburg: Eröffnung von Edellokal in der HafenCity verzögert sich massiv

Claas-Henrik Anklam steht in seinem neuen Restaurant in der HafenCity. Hier soll demnächst die Showküche ihren Platz haben.

Hamburg. In der vergangenen Woche hat Claas-Henrik Anklam sein neuestes Gastroprojekt in der HafenCity eröffnet. Es ist die Kantine im Erdgeschoss und die Kaffeebar in der siebten Etage in der vor kurzem bezogenen Firmenzentrale vom Öl- und Gasunternehmen Wintershall Dea, die aus der City Nord an den Lohsepark gezogen sind.

An dem neuen Standort bewirtet der gebürtige Hannoveraner bis zu 400 Angestellte des Unternehmens von montags bis freitags zum Lunch. Mit dem Kantinengeschäft kennt sich der 47-Jährige aus.

Restaurant Hamburg: Edellokal sollte im November 2022 eröffnen

Bereits seit zehn Jahren betreibt er die Kantine von SAP an der Tesdorpfstraße im Stadtteil Rotherbaum. In dem Gebäudekomplex ist auch sein Edellokal Henriks zu finden. Und solch eine Kombination ist ebenfalls am Lohsepark geplant. Wie berichtet, eröffnet Anklam hier ein weiteres schickes Restaurant. Aber bei diesem Projekt ist es zu einigen Verzögerungen gekommen.

Beim Baustellentermin im Juni vergangenen Jahres war der Gastronom noch davon ausgegangen, dass die Eröffnung im November 2022 stattfinden kann. Doch daraus wurde nichts. Noch immer ist der Raum mit rund 4,25 Meter Deckenhöhe eine Baustelle. Über der Showküche sind jedoch schon Teile des Dunstabzugs eingebaut worden.

HafenCity: Küche für das neue Lokal wurde in Venedig angefertigt

Der Herdblock, der von einem Unternehmen in Venedig maßgefertigt wurde, sei mit dem Schiff auf dem Weg nach Hamburg. Die imposanten Säulen sind bereits mit edlen silberschimmernden Mosaiksteinen verkleidet.

Überall werkeln die Handwerker. Auf der Terrasse in dem großzügigen Innenhof mit Platz für bis zu 80 Gäste werden aktuell die letzten Klinkersteine verlegt. „Wir konnten unseren Zeitplan nicht einhalten. Ich gehe davon aus, dass wir erst im November 2023 eröffnen werden.“ Also ein Jahr später als gedacht. „Es kam immer wieder zu Lieferverzögerungen bei den Baumaterialien. Nur ein Beispiel: Wir haben auf die Glastüren rund 50 Wochen gewartet.“

Im neuen Restaurant gibt es eine Showküche

Aber Anklam ist trotzdem positiv gestimmt. „Das ist ein Herzensprojekt von meiner Frau Claudia und mir. Wir haben gemeinsam das Interieur ausgewählt“, sagt er. „Die Farben Blau und Cognac werden dominieren. Die Möbel werden von der Tischlerfirma Metz in Hannover maßangefertigt.“

Ein Hingucker sollen auch die drei aus grünen Fliesen bestehenden Tische werden, die direkt an die Showküche angrenzen. Es wird zudem eine große Auslage geben, auf der der Fisch auf Eis präsentiert wird. Klassiker wie Tatar und Steaks werden auch auf der Karte zu finden sein.

Restaurant Hamburg: Name des neues Ladens steht schon fest – Claas

Und im exklusiven Gespräch mit dem Abendblatt verrät Anklam auch den Namen seines neuen Lokals. Es wird Claas heißen, wie der Hausherr.

„Das Henriks habe ich ja auch nach mir benannt. Und gut, dass ich zwei Vornamen habe. Deshalb heißt dieses Restaurant jetzt Claas. Ich werde auch hier mit viel Leidenschaft der Gastgeber sein und sozusagen das Gesicht des Lokals.“