Hamburg. Hamburger Hafen trumpft mit Weltpremiere auf. Doch nicht nur auf dem Wasser wird es spektakulär, sondern auch am Nachthimmel.

Melanie Leonhard versuchte nicht zu verstecken, wie sehr sie sich auf den 835. Hafengeburtstag freut. „Hamburg und Hafengeburtstag gehören einfach zusammen“, sagte die Senatorin für Wirtschaft und Innovation (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms.

„Unser Hafen liegt im Herzen der Stadt. Es ist eine schöne Gelegenheit für Einheimische, aber auch Besucher aus aller Welt, mit der maritimen Welt in Berührung zu kommen.“ Und die Gäste werden zudem Zeuge einer Weltpremiere.

Hafengeburtstag Hamburg 2024: Stage zeigt vier Musicals auf Schwimmbühne

Auf einer schwimmenden Bühne werden am Freitag ab 20.45 Uhr unmittelbar vor den Landungsbrücken die Musicals „König der Löwen“, „Eisprinzessin“ und „Hercules“ aufgeführt. Darüber hinaus bekommen die Besucherinnen und Besucher einen ersten Einblick in das Musical „Und Julia“, das im Herbst in Hamburg erstmals gezeigt wird.

„Das ist eine ganz besondere Überraschung. Das wird großartig“, so Leonhard. „Es ist vor allem für diejenigen gut, die es sich selbst nicht ermöglichen würden, einen ganzen Abend im Musical zu verbringen. Hier bekommt man einen kleinen Ausschnitt – komprimiert, unter freiem Himmel und auf dem Wasser.“

Hafengeburtstag in Hamburg: 30 Konzerte rund um die Landungsbrücken

Ohnehin wird der 90 Meter lange und 30 Meter breite Ponton das große Highlight werden. Neben den Musical-Aufführungen treten am Freitag im Rahmen der „Elbe in Concert“-Reihe mitten auf der Elbe auch die Hamburger Goldkehlchen auf und ab 21.35 Uhr – parallel zum großen Feuerwerk – die Hamburger Kultband Scooter.

Auf der 90 Meter langen und 30 Meter breiten schwimmenden Bühne treten beim Hafengeburtstag unter anderem Scooter und die Hamburger Goldkehlchen auf. © Fairplay Towage Group | Fairplay Towage Group

„Die Bühne hat in etwa die Größe wie bei Festivals in Wacken oder Rock am Ring“, sagte Sören Lemke, in der Wirtschaftsbehörde zuständig für Großveranstaltungen. „Wir verschmelzen zum ersten Mal das Landprogramm mit dem Wasser. Wir freuen uns auch, dass Lukas Linder seinen Song zur EM 2024 präsentieren wird.“ An den vier Veranstaltungstagen wird es rund um die Landungsbrücken 30 Konzerte geben – von Pop über Rock bis Shantychor.

Hafen Hamburg: 300 Drohnen sorgen für spektakuläre Lasershow am Himmel

Doch nicht nur auf dem Wasser wird Spektakel geboten, auch über der Elbe. Am Sonnabend wird es ab 22.30 Uhr erstmals in der Geschichte des Hafengeburtstags am Nachthimmel eine gigantische Lasershow zu sehen geben.

Knapp 300 Drohnen werden dafür aufsteigen, um das Kreuzfahrtschiff „Aidaprima“ mit einem Lichtspektakel in Richtung Nordsee zu verabschieden. Den Sound zur Lasershow liefert DJ Alle Farben.

Wichtige Termine zum 835. Hafengeburtstag:

Einlaufparade: Donnerstag, 16 bis 17 Uhr

Auslaufparade: Sonntag, 17.30 bis 18.30 Uhr

Schlepperballett: Sonnabend, 17.45 Uhr

Scooter-Konzert auf der Elbe: Freitag, 21.35 Uhr

Musical auf schwimmender Bühne: Freitag, ab 20.45 Uhr

Lasershow mit Drohnen: Sonnabend, ab 22.30 Uhr

Doch auch unabhängig der kulturellen und musikalischen Höhepunkte haben sich die Veranstalter ein buntes Programm überlegt. Partnerland ist in diesem Jahr Lettland. Senatorin Leonhard reiste im April in das baltische Land. Zum Hafengeburtstag folgt nun der Gegenbesuch.

Lettland ist Partnerland des 835. Hafengeburtstages in Hamburg

Eine 30-köpfige Wirtschaftsdelegation wird aus Lettland anreisen. An der Kehrwiederspitze in der HafenCity wird sich das Land im lettischen Dorf mit seinen kulturellen und kulinarischen Spezialitäten präsentieren. „Wir wollen mit den baltischen Staaten mehr Kontakt haben, mehr zusammen machen und unsere gemeinsame Geschichte wiederbeleben. Lettland hat sich so sehr engagiert, ein tolles Angebot zu machen. Es ist hoffentlich der Auftakt einer langen und intensiven Partnerschaft“, sagte Leonhard.

Ein tolles Angebot soll es zum Hafengeburtstag auch auf dem Wasser geben. Rund 250 Schiffe werden im Hamburger Hafen erwartet. Viele dieser Wasserfahrzeuge können Besucher beim „Open Ship“ erkunden. Gefeiert wird von der Fischauktionshalle bis zur Elbphilharmonie sowie im Traditionsschiffhafen, in der Speicherstadt, im Hansahafen und im Museumshafen Övelgönne.

Mehr zum Thema

Hafengeburtstag 2024: Neue App gibt Überblick über buntes Programm

Neben der Ein- und Auslaufparade steht auch wieder das Schlepperballett auf dem Plan. Zwischen der Elbphilharmonie und Fischauktionshalle ist zudem eine bunte Meile mit Bühnen, Ständen und Foodtrucks geplant. Dort wird auch das Internationale Festival für Kleinkunst und Musik ausgetragen. Magier, Clowns, Maler und Bildhauer zeigen dort ihr Können.

Um einen Überblick über die vielen Attraktionen zu bekommen, gibt es in diesem Jahr die „Hafengeburtstag Hamburg WebApp“. Über das Smartphone kann man so sein eigenes Programm zusammenstellen. Ein integriertes Navigationssystem führt die Besucherinnen und Besucher zu den Örtlichkeiten. Sollte der Handyempfang bei den vielen erwarteten Gästen zusammenbrechen, ist die Applikation auch offline zu nutzen.