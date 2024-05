Hamburg. In Eimsbüttel startet die Saison der Straßenfeste: An diesem Wochenende wird auf der Osterstraße gefeiert. Was dieses Mal anders wird.

Ostertstraßenfest – am 4. und 5. Mai verwandelt sich die Straße in eine Partymeile

Osterstraße: Besucher können an mehr als 150 Flohmarktständen stöbern und feilschen

Osterstraßenfest: Genussbereich hat dieses Jahr eine neue Heimat gefunden

Das erste Mai-Wochenende läutet die Saison der Straßenfeste in Hamburg ein. Am 4. und 5. Mai verwandelt sich die Osterstraße in Eimsbüttel in eine bunte Partymeile – mit Food-Ständen, Livemusik und Kinderprogramm.

Das Osterstraßenfest gehört zu den beliebtesten in Hamburg – nicht nur Menschen aus dem Viertel, sondern aus der ganzen Stadt und dem Umland kommen hier gerne zusammen, um auf der Einkaufsmeile zu feiern. Der Veranstalter, der Osterstraße e.V., gibt Einblicke in das diesjährige Programm.

Osterstraßenfest 2024: Auf 1000 Metern wird geschlemmt, gestöbert und getanzt

Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Osterstraße in eine „bunte Meile von 1000 Metern mit Party-, Verzehr-, Handels- und Infoständen“. Außerdem darf zwei Tage lang in Eimsbüttel wieder gestöbert und gefeilscht werden. Denn neben der Partymeile warten mehr als 150 Flohmarktstände auf die zahlreichen Gäste. „Wir erwarten um die 200.000 Besucher“, sagt Til Bernstein vom Osterstraßen-Verein.

Neben zwei Bühnen und 50 Food-Ständen gibt es auf dem Osterstraßenfest auch einen Flohmarkt und einen Kinderbereich im Unna-Park. © picture alliance / Hinrich Bäsem | dpa Picture-Alliance / Hinrich Bäsemann

Und auch für die Kleinen wird einiges geboten: Parallel zur Osterstraße – im Unna-Park – wird ein Bereich nur für Kinder eingerichtet: mit Karussell, Kinderschminken und Hüpfburgen. Das beliebte Kasperletheater bleibt an seinem Stammplatz an der Ecke Hellkamp und bietet drei Vorstellungen pro Tag.

Straßenfeste in Hamburg: Großes Musikprogramm auf der Osterstraße

Das erste Straßenfest in diesem Jahr hat auch musikalisch viel zu bieten: Auf zwei Bühnen (Heußweg und Emilienstraße) werden zwölf verschiedene Bands am Sonnabend und Sonntag auftreten. „Außerdem haben wir im Genussbereich eine Art Aktionsfläche, auf der spontane Acts geplant sind“, betont Bernstein.

Bühnenprogramm Sonnabend Emilienstraße: 13 bis 13.30 Uhr: Hip Hop Dance 14.30 bis 16.30 Uhr: Paul Botter & Jan Mohr 17.30 bis 19.30 Uhr: Midnight Special 20.30 bis 23.00 Uhr: Grapshoot Heußweg: 12 bis 13 Uhr: Tanz mit Minka 14 bis 16 Uhr: Dory & the Guys 17 bis 19 Uhr: Grobschliff 20.30 bis 23.30 Uhr: Velvet Rush

Das Programm startet am Sonnabend um 12 Uhr mit Tanz mit Minka und endet um 23.30 Uhr mit der Hamburger Rockband Velvet Rush. Am Sonntag geht es ebenfalls um 12 Uhr mit Hip-Hop Dance am Heußweg los. Am Sonntag endet das Osterstraßenfest mit lateinamerikanischen Songs von Luna Marina y Amigos (Emilienstraße) und der Hamburger Rock-Cover-Band Rena die Band (Heußweg).

Bühnenprogramm Sonntag Emilienstraße: 14 bis 16 Uhr: Pumpwerk 17 bis 19 Uhr: Luna Marina y Amigos Heußweg: 12 bis 13 Uhr: Hip Hop Dance 14 bis 16 Uhr: N. N. 17 bis 19 Uhr: Rena die Band

Wer bei diesen voll gepackten Tagen hungrig wird, darf sich freuen: Von asiatischen Ständen über kolumbianisches Essen bis hin zu französische Gallets wird eine große Auswahl geboten. Besucher können sich an mehr als 50 Essensständen mit einem Angebot aus aller Welt verpflegen.

Das Osterstraßenfest gehört zu den beliebtesten Stadtteilfesten in Hamburg. © Thomas Panzau | Thomas Panzau

„Neben der Grillwurst wird es eine Reihe Foodtrucks geben, die vom Burger über den Smoker bis zum vegetarischen und veganen Angebot alles haben“, sagt Bernstein.

Osterstraßenfest 2024 in Eimsbüttel: Das ist in diesem Jahr anders

In diesem Jahr bringt das Osterstraßenfest eine kulinarische Veränderung mit sich: Der Genussbereich hat eine neue Heimat gefunden und wird dieses Mal im Abschnitt zwischen Hellkamp und Schopstraße aufgebaut – und nicht wie 2023 am Ende des Schulwegs.

Diese Verlagerung eröffnet neue Möglichkeiten für Besucher. „Wir wollen in diesem Bereich mittelfristig kleinere, gemütlichere Stände etablieren und zukünftig eine Aktionsfläche einrichten“, sagt Bernstein über das Osterstraßenfest, das wie andere Straßenfeste in Hamburg mit hohen Kosten zu kämpfen hat.

Osterstraßenfest, 4. und 5. Mai 2024, Sonnabend von 10 bis 24 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr, Osterstraße zwischen Schulweg und Methfesselstraße