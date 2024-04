Hamburg. Der Berliner DJ Alle Farben wird auf einer schwimmenden Bühne auf der Elbe auflegen. Warum Fans unbedingt pünktlich sein sollten.

Feuerwerk, Drohnenshow, Schlepperballett: Von 9. bis 12. Mai verwandelt sich der Hamburger Hafen wieder in eine bunte Partymeile. Zum 835. Hafengeburtstag tritt passenderweise dazu DJ Alle Farben auf.

Aida Cruises, Sponsor des diesjährigen Events, wird am Platz der Deutschen Einheit an der Elbphilharmonie eine Lichter- und Musikshow veranstalten, wie das Kreuzfahrtunternehmen mitteilt. Der DJ aus Berlin werde dazu am Sonnabend, 11. Mai, seine bekannten und beliebten Songs auflegen.

Hafengeburtstag: DJ Alle Farben spielt auf schwimmender Bühne in Hamburg

Zuvor sei der 38-jährige DJ Teil einer besonderen Kreuzfahrt der Aida Prima (7. bis 11. Mai). Auf der Reise vor dem Hafengeburtstag veranstalte man ein Festival an Bord, so Aida-Cruises-Sprecherin Kathrin Heitmann auf Abendblatt-Anfrage. Neben Sido, Culcha Candela, Gentlemen und Stefanie Heinzmann sei auch Star-DJ Alle Farben mit von der Partie. Zuerst hatte die „Hamburger Morgenpost“ über den Auftritt berichtet.

Der Hamburger Hafengeburtstag ist für sein Schlepperballett berühmt. Auf der Elbe geht es jedes Jahr bunt her. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Er werde das Schiff dann am Sonnabend verlassen und am Abend auf den Pontons auf der Elbe „eine kleine Show machen“, so Heitmann. Es werde allerdings eine „kurze Inszenierung“ sein. Rund 15 bis 20 Minuten werde der DJ hinter den Turntables stehen. Wer den Auftritt nicht verpassen will, sollte also unbedingt pünktlich sein.

Hafengeburtstag Hamburg: Zuschauer haben von Landungsbrücken gute Sicht auf DJ

Der Anlass: Ab 22.30 Uhr werde das Kreuzfahrtschiff im Hafen mit einer Lichtershow inszeniert – DJ Alle Farben sorge auf einer schwimmenden Aida-Bühne für die musikalische Untermalung. Der Ponton sei mit Bühnen- und Lichttechnik ausgestattet. Der Berliner DJ „wird von den St. Pauli-Landungsbrücken gut zu sehen und zu hören sein“, heißt es.

DJ Alle Farben wurde bereits mit Diamant, Platin und Gold ausgezeichnet und tritt bei mehr als 150 Live-Shows im Jahr auf. Schon bei Festivals wie Tomorrowland, Lollapalooza oder Parookaville begeisterte der Discjockey tausende House-Liebhaber.

Am 11. Mai wird er dann die Besucher des Hafengeburtstages mit seinen Hits wie „Please Tell Rosie“, „Bad Ideas“ oder „Supergirl“ unterhalten. Ende Juli wird der 38-Jährige auch wieder im Norden auflegen – dann beim Strandgut Festival in Eckernförde.