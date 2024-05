Hamburg. Im Mai verwandelt sich der Hamburger Hafen in Festmeile. Fans der Techno-Legende erwartet ein spektakulärer Auftritt. Alle Infos zum Programm.

Es waren spektakuläre Nachrichten, die am Freitagmittag verkündet wurden. Zum 835. Hafengeburtstag, der vom 9. bis 12. Mai gefeiert wird, wird die Hamburger Kult-Band Scooter mit Frontmann H.P. Baxxter auf einer schwimmenden Bühne direkt vor den Landungsbrücken auftreten.

Hafengeburtstag Hamburg 2024: Scooter gibt Gratis-Konzert auf der Elbe

Am Freitag, dem 10. Mai, werden die Techno-Legenden ab etwa 21.35 Uhr für die musikalische Begleitung des großen Feuerwerks sorgen. Der Ponton, auf dem sich die Bühne befindet, kommt extra aus Rotterdam und wird von zwei Schleppern auf der Elbe in Position gehalten.

Musikalisch wird es beim Hafengeburtstag auch am Tag nach dem Auftritt von Scooter: Am Sonnabend, 11. Mai, wird das Kreuzfahrtschiff „Aidaprima“ mit einer spektakulären Lichtershow inszeniert – untermalt von den Beats des DJs Alle Farben.

„Aidaprima“-Lichtshow und Alle Farben: Das Programm zum Hafengeburtstag

Ohnehin haben die Veranstalter ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Dabei wird vor allem die Fläche am Fischmarkt – zwischen dem Beachclub Strand Pauli und der Fischauktionshalle – zur XXL-Partyzone. Riesenrad, kulinarisches Angebot und jede Menge Livemusik auf der Bühne.

Der Hamburger Radiosender Rock Antenne bespielt derweil die große Showbühne. Und das vor allem mit lokalen Künstlern. Unter anderem treten die vier Hamburger Jungs von Hitfluencer und Afterburner auf. Auch die Rocker von Boerney & Die Tri Tops wollen mit knallhartem Rock, verrocktem Schlager und norddeutschem Liedgut für Begeisterung sorgen.

Wer es ein wenig entspannter mag: Die Hamburger Reggae-Kombo I-Fire wird am Sonntagabend auf dem Hafengeburtstag ihr 20-jähriges Bestehen feiern.

Hafengeburtstag 2024: Kuriose Frikadellen werden in Hamburg angeboten

Doch was wäre ein Hafengeburtstag ohne klassische Seemannsmusik? Unter anderem treten der Travemünder Shantychor und der Shantychor Hiesfeld am Fischmarkt auf. Sie singen traditionelle Shantys, Seemannslieder und moderne Stücke.

Wer feiern will, muss natürlich auch was Vernünftiges im Magen haben: Stände und Foodtrucks von Hamburger Gastronomen sollen beim Hafengeburtstag für die nötige Stärkung sorgen. Ungewöhnliches Highlight sind etwa die „Freakydellen“, die ihre angesagte Frikadellen aus unterschiedlichsten Fleischsorten von Elch bis Wildschwein zubereiten. Das Besondere: Metzger Stephan Grabow serviert seine Werke etwa in den Sorten „Elch mit Tofiffee“, „Wild mit Twix“ oder „Rind mit Chili und Zartbitter-Schokolade“.