Weihnachtsgeschenke: Das sind die elf schönsten Ideen mitten aus Hamburg

Miniatur-Wunderland-Macher Frederik Braun in seinem Lieblingspulli, dem „Franzbrötchen-Hoodie“ – eine schöne Geschenkidee für Weihnachten.

Hamburg. Viele tragen Hamburg im Herzen. Aber mancher möchte „die schönste Stadt Deutschlands“, wie es oft so hanseatisch bescheiden heißt, vielleicht auch am Körper tragen. Also warum nicht einen Hamburg-Hoodie verschenken?

Andere freuen sich dagegen mehr über Rezepte aus der Hansestadt oder gleich über hausgemachte Happen von der Elbe. Das Abendblatt hat elf Tipps für außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke aus Hamburg-Mitte gesammelt.

Weihnachtsgeschenk aus Hamburg: Miniatur-Wunderland-Karten und „Franzbrötchen-Hoodie“

Nix Neuschwanstein und bye, bye Brandenburger Tor: Das Miniatur Wunderland der Zwillingsbrüder Gerrit und Frederik Braun in der Speicherstadt ist und bleibt Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit. Nicht nur Tickets für diese Attraktion lassen sich unterm Weihnachtsbaum sehen, jetzt ist vor Ort auch ein „Franzbrötchen-Hoodie“ mit einer besonderen Entstehungsgeschichte erhältlich.

Flauschig und fair (hergestellt), weich und warm ist der sportliche Pullover, den Frederik vor ein paar Jahren von Ehefrau Johanna geschenkt bekam: „Ich wollte das kombinieren, was mein Mann liebt: Hamburg und Franzbrötchen. Denn für einen waschechten Hanseaten gehört ein knusprig süßes, gern noch warmes Franzbrötchen einfach zum Lebensgefühl dazu.“

Johanna schenkte ihrem Mann Frederik Braun vor Jahren den Franzbrötchen-Pulli. Er kam so gut an, dass er in Produktion ging.

Foto: Sandrina ven Undin

Und offensichtlich traf der Pulli nicht nur das Lebensgefühl des eigenen Mannes. Immer mehr Menschen sprachen Frederik Braun darauf an, woher er diesen Hoodie habe. Folge: Der Pullover ging in die Produktion und ist jetzt für 59,90 Euro erhältlich. Spannend: Man vermutet, dass das Franzbrötchen im frühen 19. Jahrhundert von Johann Hinrich Thielemann, einem Bäcker aus Altona, erfunden wurde. Die Koordinaten dieses Entstehungsortes zieren einen Ärmel des Sweatshirts.

Miniatur Wunderland, Kehrwieder 2, HafenCity, https://shop.miniatur-wunderland.de

Zuckermonarchie auf St. Pauli bietet „Cosy Christmas Box“

Gut, wir haben in Deutschland kein Königshaus, aber eine Zuckermonarchie auf St. Pauli. Und wem die süßen Kunstwerke, die Denise Urdahl in ihrer kleinen Manufaktur mit Liebe fertigt, nicht fürstlich schmecken, dem ist nicht mehr zu helfen. Ihre Macarons heißen „Princesa Vainilla“ (Mandelbaiser gefüllt mit einer Creme aus echter Bourbonvanille) oder „Sir Strawberry Tonka Bean“ (gefüllt mit einer Creme aus Erdbeeren und Tonkabohne). Auch die Cake Pops sind wundervoll, und da haben wir von den Tartes und Törtchen noch gar nicht gesprochen.

So sieht sie aus, die „Cosy Christmas Box“ von der Zuckermonarchie auf St. Pauli.

Foto: Denise Urdahl

Zum Weihnachtsfest gibt es hausgemachte gebrannte Mandeln (Tütchen 3,90 Euro) sowie verschiedene Schokoladen – zum Beispiel weiße Schokolade mit gebrannten Mandeln und Gewürzen (6,90 Euro pro Tafel). Ein schönes Geschenk könnte auch die „Cosy Christmas Box“ (44,90 Euro; drei bis fünf Tage Lieferzeit) sein, die einen winterlichen Früchtetee, eine goldene Tee-Ei-Zange sowie eine Tasse von Motel A Miio in Apricot enthält.

Zuckermonarchie, Taubenstraße 15, St. Pauli,www.zuckermonarchie.de

Mütze zum Lieblingscafé: Entenwerder1-Beanie als Weihnachtsgeschenk

Entenwerder, das war einmal eine Zollinsel für Binnenschiffe (Werder = „Insel im Fluss“). Heute ist das Café Entenwerder1 längst ein angesagter „Geheimtipp“. „Wir haben solche Orte in New York oder Berlin gesucht, aber nichts Vergleichbares mit Entenwerder gefunden”, sagt Thomas Friese, Gründer von Thomas-i-Punkt.

Wer sich also dort am Sonntagnachmittag stets gut behütet und bestens aufgehoben fühlt, der liebt bestimmt auch die passende Mütze: Den „Entenwerder1-Beanie“ mit entsprechendem Enten-Logo gibt es in zwölf coolen Farben im Onlineshop oder im Geschäft an der Mönckebergstraße erhältlich.

Thomas i Punkt, Mönckebergstraße 21, Hamburg-Altstadt, www.thomasipunkt.de

Bianc-Sternekoch Matteo Ferrantino hält es zu Weihnachten „simple & sexy“

„Simple & sexy“, so heißt das neue Werk von Zwei-Sterne-Superkoch Matteo Ferrantino, dessen Restaurant Bianc in der HafenCity längst eine Topadresse für Feinschmecker ist. Die 420 Seiten starke Fusion aus Autobiografie des 44-jährigen Italieners und Rezepten (sein Versprechen: „Hundertprozentig nachkochbar!“) ist für 165 Euro erhältlich.

Und ja, Sie können es auch an Menschen verschenken, die wahnsinnig gern essen und nicht ganz wahnsinnig gern selbst kochen: Als „Coffee-table Book“ macht sich das Werk auch im Wohnzimmer gut.

Restaurant Bianc, Am Sandtorkai 50, HafenCity, www.shop.bianc.de

Weihnachtsgeschenk: Vegane Rezepte vom Kiez im Kochbuch „Schmacht“

Noch ein Kochbuch, aber etwas bodenständiger, mit rein veganen Rezepten und mit einem Preis von 39 Euro auch etwas günstiger: Cathy Bernhardt, Inhaberin des Restaurants Happenpappen auf St. Pauli, hat ihrem Kiez mit ihrem ersten Kochbuch „Schmacht“ eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht.

Schon die ersten 30 Seiten sind hochemotional: Da beschreibt die junge Unternehmerin detailliert die Anfänge ihrer veganen Ernährung, wie sie die Entscheidung für die Gastronomie traf und den Schritt in die Selbstständigkeit mit den damit verbundenen Ängsten wagte.

Das Kochbuch „Schmacht“ (39 Euro) ist eine Sammlung von veganen Rezepten und eine Liebeserklärung an St. Pauli.

Foto: Ankerwechsel

Ein Geschenk für alle, die St. Pauli lieben, denn das Kochbuch ist bebildert mit wunderbaren Aufnahmen – unter anderem von der Kultkneipe Zum Silbersack. Auch spektakuläre Aussichten über den Hafen und den Hamburger Dom fehlen nicht.

Das vegane Kochbuch „Schmacht“ gibt es für 39 Euro beim Ankerwechsel Verlag (www.ankerwechsel.de) oder im Restaurant Happenpappen, Feldstraße 36, St. Pauli

Tipp für Weihnachten: Ein Stück Alter Elbtunnel für die eigenen vier Wände

Es ist ein „Stück“ so, als spaziere man gerade selbst durch den 426,5 Meter langen Alten Elbtunnel von Steinwerder zu den Landungsbrücken. Denn mit der Fliese „Karpfen“, die Keramiker Hans Kuretzky gestaltet hat, holt man sich einen kleinen Teil des Hamburger Wahrzeichens nach Hause.

Ein Stück Alter Elbtunnel für zu Hause als Geschenktipp für Weihnachten: die Sonderedition-Fliese „Karpfen“.

Foto: MARK SANDTEN / Funke Foto Services

Hintergrund: Karpfen und weitere 13 Tierdarstellungen wie Krebse, Hummer, Schnecken oder Tümmler schmücken den Alten Elbtunnel seit dessen Eröffnung zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Es sind alles Tiere, die damals im Hamburger Hafen heimisch waren und von Otto-Gottlieb Hermann Perl in Fliesenform verewigt wurden.

Die glasierte Steinzeugfliese (bei 1210 Grad Celsisus gebrannt) ist ein Jugendstil-Schmuckstück und ein Geschenk für alle, die sich nach der Elbe sehnen.

Die Replikas sind erhältlich ab 45 Euro in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts (Großer Burstah 18–32) oder online unter abendblatt.de/shop

Kaufhaus Hamburg in St. Georg bietet Geschenke wie Baby-Bodys und Bücher

In Hamburg sagt man Moin. Auch auf T-Shirts (34,90 Euro) oder Baby-Bodys (29,90 Euro). Eine besonders schöne Auswahl gibt es im Kaufhaus Hamburg an der Langen Reihe.

Das kleine Kaufhaus in St. Georg bietet auch eine „Moin“-Seife (12,90 Euro) sowie diverse Bücher über die Hansestadt: von „Hummel Hilde – eine Hamburger Mitmal-Geschichte“ (7,90 Euro) für die Kleinsten bis zu „Hamburgs Hafen Touren“ (22 Euro, Junius Verlag) für die großen Hamburg-Fans.

Kaufhaus Hamburg, Lange Reihe 70, St. Georg, www.kaufhaus-hamburg.de

Mutterland: Im Stammhaus an der Kirchenallee wird Schokolade gefertigt

Nur einige Hundert Meter weiter Richtung Hauptbahnhof liegt an der Kirchenallee quasi das „Mutterhaus“ von Mutterland. Im Stammhaus des Delikatessengeschäfts wird in der Schokoladenmanufaktur jede Tafel, jede Praline und Schokoladenfigur von Hand in Form gegossen und je nach Sorte verfeinert.

Nikoläuse, Engelchen, Stiefel – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und auch in der veganen Variante sind die süßen Figuren erhältlich. Wer etwas mehr ausgeben möchte: Die Geschenkbox „Hamburg 1x1“ enthält unter anderem ein Hamburg-Erklärbuch, Hamburger Speck, einen buttrig-knusprigen „Moin“-Keks, Schokolade und Hafen-Tee (100,65 Euro).

Mutterland, Kirchenallee 19, St. Georg,www.mutterland.de

Hut Falkenhagen: Am Rathaus kaufen Udo Lindenberg und Jan Delay

Ein Hut steht jedem gut. Sagt Sabine Falkenhagen. Und sie muss es wissen: Gemeinsam mit ihrem Cousin Jens führt sie Hamburgs traditionsreichstes Hutgeschäft in der vierten Generation. Bei ihr gehen Stars wie Udo Lindenberg und Jan Delay in Deckung, sie hat schon für die Musiker Stefan Gwildis und Johannes Oerding gefertigt. Sabine Falkenhagen gestaltet den Wunschhut im Atelier, hat im Geschäft aber auch eine geschmackvolle Auswahl an Mützen, Kappen und Schals für Groß und Klein. Auch Geschenkgutscheine sind erhältlich.

Hut Falkenhagen, Schauenburgerstraße 47, Hamburg-Altstadt, www.hut-falkenhagen.de

Geschenketipps: Hummel und Zitronenjette als Christbaumschmuck

Zitronenjette und Hummel machen jeden Weihnachtsbaum schöner.

Foto: Jette Joop

Falls noch Schmuck für den Baum fehlt oder Sie ein bisschen Hamburg in die Welt verschicken möchten: Wie wäre es mit zwei Hamburgern, die eigentlich nirgends fehlen dürfen? Wasserträger Hummel und Zitronenjette!

Beide gibt es jetzt auch als Baumschmuck online im Abendblatt-Shop oder in der Geschäftsstelle am Großen Burstah. Im Set kosten die Figuren 49,90 Euro, einzeln jeweils 31,90 Euro.

Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts (Großer Burstah 18-32) oder online unter abendblatt.de/shop