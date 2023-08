„Habe vor Wut geheult“: Hamburger Restaurant-Inhaberin gibt private Einblicke

Hamburg. Ein sicherer Job, ein hohes Gehalt, die nächste Beförderung in greifbarer Nähe – lange war das der Alltag von Cathy Bernhardt. Bis sich die damals 24-Jährige dazu entschied, den Job als Rechtsanwaltsangestellte bei einem großen Konzern zu schmeißen und eine ganz andere Richtung einzuschlagen.

„Ich war einfach unglücklich“, erklärt die 33-Jährige im Gespräch mit dem Abendblatt, „und ich hatte keine Lust mehr, morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu gehen.“ Cathy Bernhardt zog einen Schlussstrich und stieg Vollzeit in die Gastronomie ein, genauer gesagt, beim veganen RestaurantHappenpappen auf St. Pauli.

Restaurant Hamburg: Happenpappen-Inhaberin bringt Kochbuch auf den Markt

Offenbar die richtige Entscheidung: Ende 2015 übernahm die Hamburgerin das Restaurant sogar vom Vorbesitzer. Jetzt bringt Cathy Bernhardt mit „Schmacht“ ihr erstes veganes Kochbuch auf den Markt – in dem sie eine „Liebeserklärung an St. Pauli“ und ganz persönliche Einblicke in ihr Leben verspricht.

Ein Blick in das Buch zeigt: Die Gastronomin hält ihr Versprechen. Auf den ersten 30 Seiten beschreibt die junge Frau detailliert die Anfänge ihrer veganen Ernährung, wie sie die Entscheidung für die Gastronomie traf und den Schritt in die Selbstständigkeit mit den damit verbundenen Ängsten wagte.

Gastronomin Cathy Bernhardt schwärmt von St. Pauli

„Ich habe unzählige Male geflucht, vor Wut geheult und wusste im ersten Augenblick nicht weiter. Ich habe oft wie eine Wilde improvisiert (...). Trotzdem habe ich keine einzige Sekunde meine Selbstständigkeit bereut“, schreibt die Gastronomin beispielsweise im Kapitel „Bistro, Böen und Berufung“. Die Anfänge seien, unter anderem wegen Schwierigkeiten mit dem Mietvertrag am früheren Standort in Eimsbüttel, oft nicht leicht gewesen.

„Seitdem ist viel passiert“, sagt Cathy Bernhardt und verrät, mit den Räumlichkeiten auf St. Pauli „viel viel glücklicher“ zu sein. Nicht zuletzt liegt das wohl auch daran, dass vegane Restaurants keine Besonderheit sondern Normalität in dem bunten Stadtteil sind. „Ich liebe die Lebendigkeit hier“, schwärmt die Inhaberin, die selbst in der Nähe des Ladens wohnt.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kochbuch „Schmacht“ beinhaltet rund 90 vegane Rezepte

Deshalb finden auf vielen Seiten des Kochbuchs Fotos aus verschiedenen Ecken St. Paulis ihren Platz: Neben Aufnahmen der Kult-Kneipe Zum Silbersack, der spektakulären Aussicht über die Dächer des Stadtteils und den Hafen dürfen natürlich auch Fotos vom Hamburger Dom nicht fehlen.

Der Sommersalat ist eines von mehr als 90 Rezepten aus dem Kochbuch "Schmacht".

Foto: Harriet Dohmeyer

Sehenswert sind aber nicht nur die Fotos, sondern auch die lebendig und bunt gestalteten Rezeptseiten. Von rustikaler veganer Eiersalat-Stulle über Croissant mit gebratenen Austernpilzen, Pickled Onions und Pesto oder Sommersalat mit weißen Bohnen und Mango bis hin zu Zimtschnecken mit Apfelfüllung: Mit mehr als 90 Rezepten, teilweise auch aus dem Happenpappen, will die Gastronomin die Vielfalt der veganen Küche aufzeigen – und zwar ohne erhobenen Zeigefinger.

Hamburger Gastronomin: „Mein Vater dachte erst, es sei nur ein Phase“

„Ich möchte den Druck aus dieser Thematik rausnehmen“, sagt Cathy Bernhardt, „viel lieber möchte ich rüberbringen, wie entspannt das alles sein kann.“ Weg vom Schwarz-Weiß-Denken ist der Ansatz der jungen Köchin, die 2012 ihre Ernährung umstellte.

„Mein Vater dachte erst, es sei nur ein Phase“, sagt die 33-Jährige und fügt ein bisschen stolz hinzu: „Mittlerweile lebt meine Mutter aber auch überwiegend vegan.“ Nach anfänglichen Verständnisfragen seien ihre Eltern nämlich auch irgendwann umgestiegen – „mit Ausnahmen“.

Restaurant Hamburg: Große Party im Happenpappen auf St. Pauli

Wer sich für die vegane Ernährung interessiert, kann „Schmacht“ schon jetzt beim Ankerwechsel Verlag (www.ankerwechsel.de) vorbestellen. Der Preis für das vegane Kochbuch liegt bei 39 Euro.

Das vegane Kochbuch „Schmacht“ gibt es für 39 Euro beim Ankerwechsel Verlag.

Foto: Harriet Dohmeyer

Und wer nicht bis zum 28. August warten will: Einen Tag vorher, am 27. August, veranstaltet Cathy Bernhardt im Happenpappen an der Feldstraße 36 eine Release-Party mit Snacks und Getränken – und natürlich zahlreichen Exemplaren ihres Kochbuches.