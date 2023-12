Altona: Weihnachtsgeschenk gesucht? 10 Tipps für kreative Präsente

Hamburg. Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet, die Straßenbeleuchtung taucht Hamburg in festliches Licht – und schon jetzt strömen die Menschen verzweifelt auf der Suche nach Geschenken in die Innenstadt. Doch auch abseits der City können Hamburger außergewöhnliche Präsente finden.

So glänzt etwa der Bezirk Altona mit handgemachten Designerstücken, besonderen Accessoires und edlen Tropfen. Eine Übersicht mit zehn Geschenktipps aus der Nachbarschaft.

Altona: Weihnachtsgeschenk gesucht? Unser Tipp lautet Gin Sul

Wer sich in Hamburg auf die Suche nach regionalen Drinks macht, stößt auf zahlreiche Angebote. Doch es gibt nur wenige Marken, die aus den Bars und Supermarktregalen dieser Stadt nicht mehr wegzudenken sind. So wie der Gin Sul in seiner typisch weißen Tonflasche mit buntem Muster (siehe Foto oben).

Die Idee, einen eigenen Gin zu entwickeln, kam Gründer Stephan Garbe auf einer Weltreise. Realisiert wurde sie schließlich in der Altonaer Spirituosen Manufaktur – und das sehr erfolgreich. Mit einem Mix aus Zutaten wie Wacholderbeeren, Koriandersaat, frischen Zitronen aus Portugal, Zimt und Lavendel konnte der Gründer einen einzigartigen Geschmack kreieren und so seine Marke etablieren. Schmecken tut der hanseatische Gin übrigens auch noch nach einem deftigen Weihnachtsessen mit Gans, Rotkohl und Co. Eine Flasche der edlen Spirituose kostet rund 35 Euro.

Gin Sul, Bahrenfelder Steindamm 2, Bahrenfeld, www.gin-sul.de

Weihnachtsgeschenk: Besonderes Buch von besonderem Ort verschenken

Mitten in einem Wohngebiet im Stadtteil Altona hat im vergangenen Jahr ein ganz besonderes Geschäft eröffnet. In mehreren Räumen wird im „Kapitel drei“ ein uriger Buchladen mit einem gemütlichen Café vereint. Wer hier durch die Tür tritt, merkt sofort: Das ist ein Wohlfühlort.

Im Büchercafe „Kapitel drei“ fällt die Suche nach Weihnachtsgeschenken leicht.

Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Hinter dem Konzept stecken die Freundinnen Nora Batinić und Helena Gerwin, die sich mit ihrem Büchercafé einen Traum erfüllt haben. Der große Vorteil: Wer hier ein Geschenk für seine Liebsten erwirbt – zum Beispiel „Im Grunde gut“ (15 Euro), das Lieblingsbuch von Inhaberin Nora Batinić – kann sich auch selbst einige Minuten zum Schmökern nehmen. Am besten bei einem gut duftenden Kaffee aus der Siebträgermaschine. Besinnlicher könnte es wohl kaum sein.

Kapitel drei, Hospitalstraße 69, Altona, www.kapiteldrei-hamburg.de

Ela Mo: Gründer aus Hamburg-Ottensen verkauft Rucksäcke

Ob in der Bahn, in der Hamburger Innenstadt oder beim Spaziergang um die Alster: Inmitten der Menschenmassen lässt sich irgendwo immer ein Rucksack mit dem Schriftzug „Ela Mo“ entdecken. Hinter den praktischen (übrigens auch wasserfesten) Damenrucksäcken steckt eine schöne Geschichte: Gründer Fabian Gluschke gab nach der Geburt seiner Tochter den Job in einer Kinofilmvermarktung auf, um nicht mehr nach Berlin pendeln zu müssen und so mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Der Hamburger Fabian Gluschke hat die Marke Ela Mo gegründet und verkauft Rucksäcke für Damen.

Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

Gemeinsam mit seiner Frau gründete er dann in Ottensen die Marke Ela Mo mit dem Ziel, auch für Damen funktionale und modische Rucksäcke anzubieten. Das hat funktioniert: Die Rucksäcke gibt es nun in Modellen wie „Daypack“, „Rolltop“, „Mini“ – und eignen sich damit sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit. Der Preis liegt im Schnitt bei circa 60 Euro.

Zu bestellen unter:www.elamo.me

Leuchtschiff Blankenese: Einzigartige Idee für einen ganzen Stadtteil

Dass Hamburgs Straßen in den Wintermonaten in weihnachtlichem Glanz erstrahlen, ist erstmal nichts Besonderes. Doch dass ein Stadtteil dabei sein ganz eigenes Motiv entwickelt, ist speziell. In Blankenese hat die Blankenese Interessen-Gemeinschaft genau dieses schon 2015 eingeführt. Seitdem leuchten kleine Schiffchen, sogenannte Phalewer, rund um Weihnachten in den Bäumen und erhellen die Straßen des ehemaligen Fischerorts mit heimeligem Glanz.

Ein regionaleres Geschenk gibt es wohl kaum: Das kleine Leuchtschiffchen aus Blankenese gibt es auch für zu Hause.

Foto: Quartiersmanagement Blankenese

Doch nicht nur im Ortskern machen sich die Schiffchen gut: Mittlerweile stellen sich viele Anwohner und Anwohnerinnen das Blankeneser Wahrzeichen auch ins eigene Wohnzimmer. Die 48 x 45 Zentimeter großen Leuchtschiffchen mit Normalstecker können aufgehängt oder -gestellt werden und kosten rund 80 Euro. Die Mini-Variante mit Batteriebetrieb gibt es schon für 22 Euro.

Verkauft werden die Leuchtschiffchen in einigen ausgewählten Läden wie dem Weinhaus Röhr (Blankeneser Landstraße 29), der Bäckerei Körner (Blankeneser Landstraße 13) oder auch in der Haspa Blankenese (Erik-Blumenfeld-Platz 25). Zur vollständigen Übersicht:www.blankenese-ig.de/projekte/pfahlewer-für-zuhause

Geschenktipp für Weihnachten: Kreative Plakate von Hamburgs Stadtteilen

Aus Altona für Altona – oder jeden anderen Hamburger Bezirk. Die Designagentur Bureau Bald aus Ottensen bietet in ihrem Onlineshop seit einigen Jahren kreative Plakate an, die garantiert bei jeder Weihnachtsparty für Gesprächsstoff sorgen. Jeder Stadtteil wird dort in Form von einer Kurzbeschreibung, Symbolen und kleinen Statistiken auf clevere Art und Weise charakterisiert.

Für Ottensen lautet die Beschreibung: „Der Glückspilz unter den Stadtteilen, der Alt-68ern genauso schmeckt wie Familien – aber giftig wird, wenn etwas seine Ruhe stört.“ Die besondere Wanddeko gibt es für 22,90 Euro pro Plakat (A2-Format).

Zu bestellen unter:www.bureau-bald.de/shop

Geschenk für Frauen: Unterwäsche für Periode oder Zeit nach der Geburt

Es ist ein Thema, das die meisten Frauen betrifft, über das aber kaum gesprochen wird: Die richtige Unterwäsche für die Zeit nach der Geburt, während der Periode, Schwangerschaft oder für den richtigen Halt.

Unterwäsche für jede Lebenslage gibt es bei Kaiserschlüpfer – auch in Geschenksets.

Foto: Kaiserschlüpfer

Doch Julia Steinbach und Daniela Westberg-Heuer haben in Groß Flottbek einen Ort geschaffen, in dem genau diese Bedürfnisse erfüllt werden. Bei „Kaiserschlüpfer“, auch bekannt aus „Die Höhle der Löwen“, finden Frauen die unterschiedlichsten Arten von Unterwäsche, egal ob stützend, wärmend oder schmeichelnd. Je nach Modell kosten die Slips von 29,90 Euro bis 51,90 Euro. Und wer für dieses Geschenk nicht extra losfahren will, kann sich einfach im übersichtlichen Onlineshop umschauen.

Kaiserschlüpfer, Beselerstraße 44, Groß Flottbek,www.kaiserschluepfer.de

Schneckenkissen – besondere Geschenkidee aus dem Schanzenviertel

Schonmal ein Schneckenkissen gesehen? Nein? Es ist wirklich hübscher als es klingt. Die beiden Kommunikationsdesignerinnen Paulina Wetzel und Antonia Rodriguez können das mit ihrem Onlineshop „Studio Paul & Toni“ mit Firmensitz im Schanzenviertel beweisen. Hier bieten sie einzigartige Kissenmodelle aus Vintage-Stoffen an – laut eigenen Angaben „inspiriert von der Schönheit und Unregelmäßigkeit der Natur“.

Jedes Kissen wird dabei in Hamburg handgefertigt und besteht aus zertifizierten Öko-Tex-Materialien. Preislich liegen die besonderen Designerstücke bei rund 90 Euro pro Kissen.

Zu bestellen unter: www.studiopaulundtoni.de

Drilling Franzbrötchenlikör aus der ehemaligen Marzipanfabrik in Bahrenfeld

Normalerweise ist das „Drilling“ in Hamburg als gemütliche Bar (4,7 Sterne in den Google-Rezensionen) mit ausgefallenen Drinks und Café-Betrieb bekannt. Doch in den Räumlichkeiten der ehemaligen Marzipanfabrik in Bahrenfeld steckt noch mehr – und zwar eine hauseigene Verschlussbrennerei. Neben Gin, Whiskey und Rum ist es aber besonders eine Spezialität, die durch ihren Hamburg-Bezug einzigartig ist.

Zimtig und süß: Der Franzbrötchen-Likör schmeckt rund um die Weihnachtszeit besonders gut.

Foto: Drilling

Das „Fränzchen“ ist laut Aussage der Inhaber der erste Franzbrötchenlikör aus Hamburg und verspricht einen „zimtig-süßen Schluck hanseatisches Lebensgefühl“. Was als Sommergetränk vielen zu süß scheinen mag, kann in der Weihnachtszeit mit Eierlikör und Glühwein locker mithalten. Eine Flasche „Fränzchen“ gibt es für 29,90 Euro – auch im Onlineshop.

Drilling, Friesenweg 4, Othmarschen,www.drilling.hamburg

Escape Room: Gemeinsame Zeit als Weihnachtsgeschenk

Oft ist gemeinsame Zeit ein viel schöneres Geschenk als materielle Dinge – besonders zu Weihnachten. In Altona lädt zum Beispiel der Escape Room von Team Escape dazu ein, ein Abenteuer zu bestreiten. Das Prinzip ist einfach erklärt: Als Gruppe von mindestens zwei bis maximal acht Personen findet man sich in einem aufwendig eingerichteten Raum wieder. Sobald die Tür geschlossen wird, beginnt der Countdown: 60 Minuten lang müssen sich die Mitspieler und Mitspielerinnen dann auf Rätselsuche begeben, um den Schlüssel für den Ausgang zu finden.

Hier eine Notiz in einem unscheinbaren Buch, dort eine scheinbar chaotisch zusammengewürfelte Zahlenkombination – alles kann zum wichtigen Hinweis werden. Sicher ist nur: So eine Erfahrung schweißt zusammen. Wer mit seinen Liebsten einen Versuch wagen will, kann einen Gutschein erwerben. Für zwei Personen kostet der Eintritt 90 Euro, für drei 111 Euro.

Escape Room, Stresemannstraße 161, Altona-Nord, www.teamescape.com/hamburg

Mehr zum Thema

Geschenketipps aus Hamburg: Im Shop „B-Lage“ dreht sich alles um Franzbrötchen

Kleine bunte Motive, ausgewählte Bücher, minimalistische Accessoires: Das gibt es in der „B-Lage“ von Vanessa Janneck, die sie seit 2015 im Schanzenviertel betreibt. Wer hier vor Ort – oder im Onlineshop – anfängt nach Weihnachtsgeschenken zu stöbern, muss mit Sicherheit einige Male schmunzeln.

Christbaumkugeln im Franzbrötchendesign (19,90 Euro), Baby Bodys mit Franzbrötchenmotiv (24,90 Euro), oder Postkarten mit – genau, wie sollte es anders sein – Franzbrötchendruck (2,50 Euro): Der Hamburg-Bezug ist unübersehbar. Aber auch für Menschen, die es weniger kitschig mögen, ist einiges dabei. So zum Beispiel Bio-Baumwoll-Mützen mit vergoldetem Anker-Pin (20 Euro), von deren Erlös je 1 Euro an den Kältebus Hamburg gespendet wird.

B-Lage, Kampstraße 11, Sternschanze,www.b-lage.hamburg