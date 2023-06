Lotto: 111 Millionen Euro – was Hamburger Verrücktes mit dem Gewinn kaufen könnten

Freitag ist Eurojackpot-Ziehung. Was sich der Gewinner gönnen könnte – zum Beispiel 74 Millionen Franzbrötchen oder viele HSV-Logen.

Mehrere Wohnungen in der Elbphilharmonie, Hamburgs berühmtester Sehenswürdigkeit? Mit einem Lottogewinn wäre das möglich (Archivbild).

Lotto 111 Millionen Euro: Was Hamburger Verrücktes kaufen könnten

Hamburg. „Was würdest du machen, wenn du eine Million Euro im Lotto gewinnen würdest?“ Diese Frage hat fast jeder Mensch schon einmal gehört. Meist fallen die Antworten ziemlich ähnlich aus: ein großes Haus, ein Auto, Aktien und vielleicht noch etwas Geld der Familie und Freunden schenken. Doch wie sieht es bei einem Gewinn von 111 Millionen Euro aus? Das ist die Summe, die an diesem Freitagabend beim Knacken des Eurojackpots ausgeschüttet werden würde.

Das Unternehmen Lotto24, ein deutscher Anbieter von Lotterieprodukten, hat sich zu dieser Frage Gedanken gemacht und eine Liste mit außergewöhnlichen Shopping-Tipps speziell für Hamburger und Hamburgerinnen entwickelt, die das Abendblatt ergänzt hat – die zehn verrücktesten Ideen:

1. Mehr als anderthalb Millionen private Logen im HSV-Stadion

Auch wenn es vorerst nur die Zweite Liga bleiben wird: Für 111 Millionen Euro können sich HSV-Fans 1,5 Millionen private Logen im Volksparkstadion mieten. Eine Loge inklusive Catering, Servicepersonal und eigenen Parkplätzen gibt es laut HSV-Website für 71.500 Euro pro Saison.

Mit dem XXL-Gewinn wäre es also auch möglich, 31 Saisons alle 50 im Stadion verfügbaren Logen zu mieten und die Spiele mit all seinen – dann offenbar sehr vielen – Freunden zu verfolgen.

2. Zehnmal die teuerste Wohnung in der Elbphilharmonie

Wohnen in einem der teuersten Hochhäuser der Welt, das gleichzeitig Konzerthaus und ein Hamburger Wahrzeichen ist: Mit einem Eurojackpot-Gewinn wäre das gleich zehnmal möglich. Die teuerste Wohnung in der Elbphilharmonie kostet mit einem Quadratmeterpreis von 38.588 Euro rund elf Millionen Euro.

Auf 287 Quadratmetern lassen sich die spektakuläre Aussicht auf die ganze Stadt und sicher auch das ein oder andere Konzert genießen.

3. Fast vier Millionen Tickets für Hagenbecks Tierpark

Erst im vergangenen Monat sorgte das süße Eisbärenbaby für Aufregung im Tierpark Hagenbeck. Der Nachwuchs wurde schon im Dezember vergangenen Jahres geboren, die wichtigen Meilensteine – wie das erste Bad im Wasserbecken – erfolgten aber erst vor einigen Wochen.

So sieht das süße Eisbärenbaby in Hagenbecks Tierpark aus.

Foto: Hagenbeck / Tierpark Hagenbeck

Wer das süße Eisbär-Mädchen jetzt regelmäßig besuchen und seine Entwicklung verfolgen will, könnte das mit einem 111-Millionen-Gewinn ganze 3,8 Millionen Mal in die Tat umsetzen. Denn: Ein Ticket für den Eintritt in den beliebten Hamburger Tierpark kostet derzeit 29 Euro.

4. Mehr als 226.000-mal Sechs-Gang-Menü plus Weinbegleitung im Haerlin

Ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen und fünf Hauben im Guide Gault Millau: Das Restaurant Haerlin im Hotel Vier Jahreszeiten an der Alster ist für Lotto-Gewinner wohl die richtige Adresse, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen – und das mehr als einmal.

Mehr als 226.000-mal könnten Gourmets im Luxus-Restaurant das Sechs-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung für 490 Euro bestellen. Neben Austern und Steinbutt sind auch Rehrücken oder Perlhuhn Teil des besonderes Menüs.

5. Mehr als 1000 Jahre in einer Luxus-Suite im Hotel Atlantic wohnen

Auf den Spuren von Udo Lindenberg einfach für den Rest des Lebens in das Hotels Atlantic ziehen – mit einem Millionen-Gewinn wäre das möglich. Eine Zwei-Zimmer-Suite in der Größe von 80 Quadratmetern mit Blick auf Michel und Alsterfontäne kostet knapp 6525 Euro pro Monat.

Das verriet Direktor Franco Esposito im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt. Mehr als 1000 Jahre (mehr als 17.000 Monate) könnte die Suite in Nachbarschaft zum Hamburger Ehrenbürger Lindenberg für 111 Millionen Euro also gebucht werden.

6. Tausende Kreuzfahrten mit der Aida Prima wagen

Es ist jedes Mal ein Spektakel, wenn Schiffe der Aida in den Hamburger Hafen einlaufen – nicht selten kommt da das Gefühl von Fernweh auf. Mit einem hohen Millionen-Gewinn könnten Hamburger und Hamburgerinnen das nächste Mal an Board der „Aida Prima“ statt winkend am Hafen stehen.

Eine Junior-Suite kostet auf einer 14-tägigen Kreuzfahrt nach Norwegen, London, Brüssel und Rotterdam inklusive Getränkepaket 9528 Euro. Eine Reise dieser Preisklasse wäre mit einem Budget von 111 Millionen Euro also mehr als 11.000-mal möglich – dann vielleicht auch mal in etwas wärme Gebiete.

7. Lebenslangen Franzbrötchen-Vorrat aufbauen

Das Franzbrötchen gehört zu Hamburg wie das Croissant zu Paris und die Brezel zu München. Ob bei Ketten wie Espresso House in Eimsbüttel und Franz & Friends am Hauptbahnhof oder handgefertigt im Café Luise: Das süße Gebäck bekommen Hamburger und Hamburgerinnen fast überall in der Stadt mittlerweile zu einem Preis von rund 1,50 Euro.

Mit dem Eurojackpot-Gewinn könnte der oder die Glückliche also 74 Millionen Franzbrötchen kaufen – auch wenn es fraglich ist, wie lecker der fettige Snack in dieser Anzahl dann noch ist.

8. Auf dem Dom 18 Millionen Runden mit dem Riesenrad fahren

Ab dem 21. Juli ist es wieder so weit: Der Sommerdom kehrt zurück auf das Heiligengeistfeld. Mehr als 200 Schausteller werden sich dann wieder auf der rund 1,6 Kilometer langen Meile mit Spielständen, Karussells und Buden aneinanderreihen.

Mit 111 Millionen Euro im Porte­mon­naie lassen sich da so einige Fahrgeschäfte ausprobieren. Bei einem derzeitigen Ticketpreis von sechs Euro wären zum Beispiel mehr als 18 Millionen Fahrten mit dem Riesenrad im Budget.

9. Luxus-Villen in Blankenese kaufen

Der Edel-Stadtteil Blankenese an der Elbe ist für seine traumhaften Villen und Grundstücke bekannt. Mit 111 Millionen Euro wäre es nicht nur möglich, hier ein Anwesen zu erwerben – sondern gleich eine ganze Nachbarschaft.

Rund 3,5 Millionen Euro kosten die Villen mit neun Zimmern, die derzeit auf der Immobilienwebseite immobilienscout24.de inseriert werden. Mit dem Gewinn könnten gleich 31 dieser Anwesen erworben werden. Ein Vorteil dieser Investition wäre schon mal, dass man sich seine Nachbarn aussuchen kann.

10. Mehr als 557.000 Tickets für „Der König der Löwen“

Hamburg ist mittlerweile der drittgrößte Musicalstandort der Welt, allein das Musical „Der König der Löwen“ verzeichnete bisher rund 15 Millionen Gäste – und das, obwohl die Premium-Tickets mit einem Preis von 199,90 Euro an Sonnabenden nicht gerade günstig sind.

Der Gewinner oder die Gewinnerin des Lotto-Jackpots könnte die Geschichte rund um Simba, Nala und Co. knapp 557.700-mal genießen – inklusive Dampferfahrt ab den Landungsbrücken zum Theater im Hafen.