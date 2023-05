Tierpark Hagenbeck: Süßes Eisbär-Baby – Besucher können hinter Kulissen blicken

Hamburg. Um draußen herumzutollen, ist sie noch zu klein. Aber Besucher können im Tierpark Hagenbeck jetzt trotzdem einen Blick auf das niedliche Eisbär-Baby erhaschen, das dort kurz vor Weihnachten zur Welt kam. Zwei große Bildschirme im Eismeer übertragen, was das kleine Mädchen und seine Mutter Victoria im Innengehege der Eisbärenanlage treiben.

Und das ist durchaus sehenswert: Mal schmusen sie, mal schaut die Mutter zu, wie ihre Kleine durch den Innenbereich tobt, mit ihren kleinen Tatzen ins Wasserbecken patscht und sich über das Spielzeug freut, das sie von den Tierpflegern bekommt.

Tierpark Hagenbeck: Kameras zeigen süßes Eisbär-Baby in Aktion

Einer der Monitore zeigt die Wurfhöhle, in der das Eisbärenmädchen geboren wurde, der zweite Screen überträgt Livebilder aus dem Gehegebereich unmittelbar vor der Höhle. Die Bildschirme haben jeweils eine Größe von 50 Zoll und hängen neben der zweiten Beobachtungsscheibe im Eismeer. Nur während der Fütterung und der Reinigung wird die Übertragung unterbrochen.

Schmusen sie oder wird das kleine Eisbär-Baby gerade gesäugt? So sieht der Blick ins Innengehege der Eisbärenanlage im Tierpark Hagenbeck aus.

Foto: Hagenbeck

Mittlerweile wiegt das Eisbärenmädchen mehr als 20 Kilogramm. Nach Tierparkangaben frisst es bereits Fleisch und Fisch. Die Muttermilch dürfe aber nach wie vor nicht fehlen. Bis zu sieben Monate werden Eisbärenjungtiere gesäugt, um das Immunsystem und die Mutter-Kind-Bindung weiter zu stärken.

Tierpark Hagenbeck: Bald darf der Eisbär-Nachwuchs ins Freie

Dr. Guido Westhoff, Zoologischer Direktor im Tierpark Hagenbeck, ist zufrieden über die positive Entwicklung seines kleinen Schützlings: „Das Eisbärenbaby hat großes Interesse an unterschiedlicher Nahrung und ist sehr neugierig und interessiert an allem, was in seiner Umgebung passiert.“

In wenigen Wochen ist es dann so weit. Dann können Mutter Victoria und ihr kleines Mädchen die große Außenanlage erkunden. Und sind dann für alle Besucher auch ohne Bildschirm live im Eismeer zu sehen.