Bergedorfer Zeitung lädt zum After Work mit Limoncello Spritz in die Koffeeinschmiede

Torben Puttfarcken bietet beim nächsten After Work leckeren Limoncello Spritz an.

Bergedorfer Zeitung After Work in Koffeinschmiede: Nun gibt’s Limoncello Spritz

Bergedorf. Frisch, spritzig und etwas herb – das macht den Limoncello Spritz aus. Torben Puttfarken, Chef der Koffeinschmiede, findet das Getränk ideal für den Sommer. Genau deshalb schenkt er den Spritz beim nächsten After Work am Donnerstag, 3. August, in der bz-Lounge aus.

Bei dem Event der Bergedorfer Zeitung gibt es ab 17 Uhr wieder entspannte Musik und kalte Drinks in der Koffeinschmiede (Bergedorfer Schlossstraße 18). Auch dieses Mal gibt es in der gedruckten Donnerstagausgabe unserer Zeitung wieder einen Ermäßigungsgutschein: Den Limoncello Spritz bekommen Gäste damit für 5 Euro. Regulär kostet er 7,50 Euro. Das Getränk besteht übrigens aus dem italienischen Zitronenlikör Limoncello, Tonic Water und Eiswürfeln.

Der Limoncello Spritz ist ein erfrischendes Sommergetränk.

Foto: Alexandra Schrader

Auch DJ-Schumi legt wieder live auf und sorgt für spätsommerliche Feierabendstimmung. Bereits zum fünften Mal lädt die Bergedorfer Zeitung zu dem Treffen ein. Bisher waren zu allen After-Work-Events stets mehrere Hundert Menschen gekommen. „Ich freue mich auf den Abend, so wie jedes Mal“, sagt Puttfarken.

Vor Ort werden auch wieder auch Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und dem Marketing der Bergedorfer Zeitung sein. Anlass der Reihe ist der 150. Geburtstag unserer Zeitung im kommenden Jahr. Für 2024 sind noch viele weiterer Jubiläumsprojekte geplant.

