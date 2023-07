Bergedorfer Zeitung: Entdeckertour durch die Stadt mit überraschenden Einblicken

Hamburg. In zwei Stunden vom Serrahn über das Schloss bis hin zum Rathaus: Der bz-Rundgang durch Bergedorf bietet selbst langjährigen Einwohnern überraschende Einblicke in die Stadthistorie. „Es gibt immer wieder neue Geschichten und interessante Details, von denen die Besucher noch nicht wussten“, erzählt Dieter Wilde, Städteführer vom Hamburger Gästeführerverein. An diesem Donnerstag, 20. Juli, lädt unsere Zeitung zum dritten Mal zur informativen Entdeckungstour durch Bergedorf ein.

Die bisherigen Rundgänge waren ein voller Erfolg. Bei der Führung im Juni durfte Wilde insgesamt zwölf Gäste begrüßen. Der krönende Abschluss war der Besuch des Rathausturms, von wo aus man einen beeindruckenden Blick über die gesamte Stadt erhält. „Das hat die Leute schon vom Hocker gerissen“, sagt der Historiker. Normalerweise ist Besuchern der Zutritt zum Turm nicht gestattet.

Bergedorf: Entdeckertour führt auch durch das Bergedorfer Schloss

Am kommenden Donnerstag wird Nicola Janocha von Anhaltspunkt Hamburg die Führung übernehmen. Auch diesmal wird der Aufstieg zum Turm die Veranstaltung abrunden. Einer der Höhepunkte ist zuvor unter anderem der Besuch des Bergedorfer Schlosses. Die Gäste werden dabei auch das historische Landherrenzimmer, das aus dem Jahr 1901 stammt, zu sehen bekommen. Gestaltet ist der Raum im Vierländer Heimatstil. „Wenn man dort drin steht, kann man sich richtig vorstellen, wie der Landherr hier gelebt haben muss“, erzählt Janocha.

Der Rundgang beginnt um 14 Uhr am Stadtplan beim CCB. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person, Abonnenten der Bergedorfer Zeitung zahlen mit der Treuekarte nur 12 Euro. Um Anmeldung wird bis zum Vorabend per E-Mail an rundgang@bergedorf.de gebeten.

Weitere Führungen am 17. August und 14. September

Die Stadtführungen sind ein Angebot anlässlich des 150. Geburtstag der Bergedorfer Zeitung im kommenden Jahr. Schon jetzt laden der Verlag und die Redaktion zu vielen Veranstaltungen ein. Weitere Rundgänge gibt es am Donnerstag, 17. August und Donnerstag, 14. September.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.