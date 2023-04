Hunderte stürmen ersten Bergedorfer Zeitung After Work

Treffen in der Koffein Schmiede ab sofort einmal im Monat. Kleines Café an der Bergedorfer Schlossstraße lockt täglich als bz-Lounge.

Andrang von der ersten Minute an: der Bergedorfer Zeitung After Work in und vor der Koffein Schmiede an der Bergedorfer Schlossstraße.

Bergedorf. Gute Gespräche bei Prosecco, Aperol Spritz oder einfach nur Cappuccino und Wasser: Der erste Bergedorfer Zeitung After Work hat am Gründonnerstag Hunderte in die Koffein Schmiede von Torben Puttfarcken gelockt. Und wer nichts von diesem neuen Feierabendtreff wusste, der wurde von House-Musik an die Bergedorfer Schlossstraße gelockt, die vom kleinen Café bis in die Fußgängerzone Sachsentor zu hören war.

Kult-DJ Schumi legte in der Koffein Schmiede auf, die schon zum After-Work-Start um 17 Uhr gut gefüllt war. Doch das war nur der Anfang. Vor allem im Außenbereich fanden sich trotz frischer Temperaturen immer mehr Gäste ein. „Unglaublich, wen man hier alles trifft“, sagte etwas Klaus Wolters, Bergedorfer Verwaltungsdezernent im Ruhestand.

Gäste begeistert: „Genau sowas macht Bergedorf besonders“

Positiv überrascht waren auch Bergedorf-Bloggerin „Heidi vom Lande“ Schumacher, Märchenerzählerin Erika Deiters oder Marc Wilken, Geschäftsführer des Bergedorfer Wirtschaftsverbandes WSB. Und vor allem Emilio Ender, Wirt der ehemaligen Lohbrügger Kult-Kneipe Rastro an der Alten Holstenstraße: „Genau so was macht Bergedorf besonders – man braucht hier nur durch die City zu laufen und trifft immer Menschen, mit denen einen etwas verbindet. Und alle haben Zeit für einen kurzen Plausch.“

Jake Prepp, Max Haidloff und Sina Feddersen (v. l.) waren sich schnell einig: „Wir haben vom After Work in der Koffein Schmiede gehört und haben es natürlich sofort in den Kalender genommen“, sagt Max Haidloff.

Foto: Birte Keller / BGZ

Das galt für den Bergedorfer Zeitung After Work“natürlich ganz besonders. Nur dass die Gespräche hier deutlich länger wurden, als in der Fußgängerzone. „Ich bin begeistert. Mit so vielen Leuten hätte ich nie gerechnet“, sagte Torben Puttfarcken, der mit seinem kleinen Team hinter dem Tresen keine ruhige Sekunde hatte. Draußen wuchs die Zahl der Gäste immer schneller an, überschritt gegen 19 Uhr schon die 200. Und drinnen wurde die Schlange der Menschen vor dem Tresen immer länger. Viele wollten sich ein Glas vom neuen bz-Lounge Secco sichern wollten.

Koffein Schmiede ist schon seit einigen Wochen zur bz-Lounge geworden

Torben Puttfarcken hat seine Koffein Schmiede nämlich in Kooperation mit der Bergedorfer Zeitung zur bz-Lounge gemacht. Hier gibt es unser Blatt seit einigen Wochen täglich druckfrisch und kostenlos zu lesen. Und auch der Bergedorfer Zeitung After Work soll zum regelmäßigen Treff werden: Immer am ersten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr in der Koffein Schmiede. Einzige Ausnahme ist der kommende Monat, wenn es mit dem 11. Mai erst der zweite Donnerstag sein wird, Dafür aber wieder mit Musik von DJ Schumi.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter den Gästen sind – wie schon bei der Premiere am Gründonnerstag – stets auch Kollegen aus Redaktion und Marketing der bz. Denn Anlass der Veranstaltungsreihe ist der 150. Geburtstag unseres Blattes im kommenden Jahr. Grund genug für uns, ab sofort schon mal hineinzufeiern. Und für 2024 planen wir noch eine ganze Reihe weiterer Jubiläumsprojekte.