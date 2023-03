Premiere: „Bergedorfer Zeitung After Work“ geht in der "Koffein Schmiede" an den Start

„Koffein Schmiede“-Wirt Torben Puttfarcken freut sich auf viele Gäste beim „Bergedorfer Zeitung After Work“ am 6. April in der „bz-Lounge“ an der Bergedorfer Schlossstraße.

„bz-Lounge“ Premiere: „Bergedorfer Zeitung After Work“ geht an den Start

Bergedorf. Das kommende Osterfest startet mit einer ebenso gemütlichen wie informativen Party: Wer Lust hat, das Team unserer Zeitung bei einem Glas Prosecco kennenzulernen, ist am Gründonnerstag ab 17 Uhr zur Premiere vom „Bergedorfer Zeitung After Work“ in der „Koffein Schmiede“ an der Bergedorfer Schlossstraße 18 richtig.

Bei House-Musik von DJ Schumi wird am 6. April im gemütlich-kleinen Café lebendig, was schon seit einigen Tagen unübersehbar am Eingang steht: die „bz-Lounge“. Hinter dem Titel steckt die Idee, unsere Zeitung noch näher und einmal im Monat vor allem auch persönlich mit den Bergedorfern in Kontakt zu bringen – ebenso wie mit den Menschen aus den Städten und Gemeinden drumherum. Willkommen sind alle, die interessiert sind an der Entwicklung unserer Region, an den Hintergründen aktueller Projekte, deren Geschichte und nicht zuletzt den vielen Anekdoten, die der Alltag im Hamburger Osten so zu bieten hat.

„Bergedorfer Zeitung After Work“ gibt es einmal im Monat

Anlass der „bz-Lounge“, die unsere Zeitung täglich druckfrisch zum Lesen bietet, ist das große Jubiläum unseres Blattes, das 2024 bevorsteht: Wir feiern 150. Geburtstag – aus unserer Sicht Grund genug, schon jetzt mit der Party zu beginnen. In enger Zusammenarbeit mit „Koffein Schmiede“-Chef Torben Puttfarcken soll hier auch der „Bergedorfer Zeitung After Work“ ab sofort jeden Monat fester Bestandteil des Veranstaltungsprogramms werden. Als nächstes Datum ist bereits der 11. Mai fixiert, natürlich wieder ein Donnerstag.

„Ich freue mich riesig auf die Premiere“, sagt Torben Puttfarcken, der dann „mit mindestens drei Leuten hinterm Tresen stehen“ wird – genug Personal für bis zu 200 Gäste. Spielt am Gründonnerstag das Wetter mit, steht einem Frühlingsfest unter freiem Himmel nichts im Weg: Die „Koffein Schmiede“ verfügt neben gemütlichen 25 Plätzen drinnen noch mal über mehr als doppelt so viele draußen auf ihrem großzügigen Areal an der Bergedorfer Schlossstraße.

Zum Geburtstag gibt es den „bz-Lounge Secco“

Wer mitfeiern und mit unserem Team von Redaktion, Anzeigenabteilung und Geschäftsstelle ins Gespräch kommen will, ist herzlich eingeladen. Das Glas Aperol Spritz gibt es zum Vorzugspreis von 5 Euro statt 7,50 Euro, sofern der Coupon mitgebracht wird, den wir am Gründonnerstag in unserer Zeitung abdrucken. Zudem gibt es bei Torben Puttfarcken spätestens ab dem 6. April einen Prosecco, mit dem jederzeit auf 150 Jahre Bergedorfer Zeitung angestoßen werden kann: Der „bz-Lounge Secco“ ist für 9,90 Euro je Flasche zu haben.

Für den 34 Jahre alten Wirt, der im November 2018 mit seiner „Koffein Schmiede“ den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat, ist die Kooperation mit unserer Zeitung Ehrensache: „Die Bergedorfer Innenstadt hat so viel zu bieten. Und genau das müssen wir gemeinsam ins Bewusstsein der Menschen bringen – vor allem wir als alteingesessene Bergedorfer“, sagt der gebürtige Kirchwerderaner, der heute nur zwei Minuten zu Fuß von seiner „Koffein Schmiede“ entfernt wohnt. Mit DJ Schumi hat er für Gründonnerstag übrigens auch ein echtes Bergedorfer Urgestein verpflichtet: Der Klangkünstler ist seit vielen Jahren im Geschäft, hat sogar schon in Kultkneipen wie dem „Tschako“ und dem „Parlament“ aufgelegt.