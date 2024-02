Hamburg. Rauchende Köpfe in der Koffeinschmiede. Beim Bergedorf-Wissen gibt es wohl Nachhilfebedarf. Und was bitte ist ein Kalabreser?

Sie waren gekommen, um ihren Titel zu verteidigen: „Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen“, meinten die beiden 30-jährigen Matthias und Jim aus dem Team „HAI-Performance“ – und grinsten Torben Puttfarcken an. Der Inhaber der Bergedorfer Koffeinschmiede hatte im November gemeinsam mit der Bergedorfer Zeitung zum ersten Kneipenquiz eingeladen. Für die Fortsetzung nun am Freitag koordinierte er wieder die Sitzverteilung, damit an allen sechs Tischen die gleiche Anzahl an Personen saß. So kennt man die Ursprungsidee aus England und Irland, wo der heitere Spieleabend unter „Pubquiz“ bekannt ist.

Die meisten traten gleich als Quizgruppe an, doch unter den zwei Dutzend Gästen (meist zwischen 20 und 30 Jahre alt) waren diesmal auch Einzelpersonen und ein Paar, das sich zu den Neulingen zählt: „Ich schaue zu Hause gerne mal das Quizduell und das 1 %-Quiz. Jetzt bin ich selbst dabei und freue mich“, so der 58-jährige Torsten, dessen Frau Wiebke (57) ergänzte: „Außerdem ist es mal eine gute Alternative zu Netflix und Co“. Da am Tisch des Ehepaares auch die befreundeten Quiz-Anfängerinnen Nathi (29) und Stephie (37) saßen, gaben sie sich den Namen „Beginner“.

bz-Kneipenquiz in der Koffeinschmiede: Pro Runde zehn Fragen

bz-Sportreporter Jan Schubert moderierte den Abend. Auch für ihn eine neue Herausforderung, der er sich mit viel Freude und Neugier stellte: „Ich bin gespannt, wie gut sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Raten schlagen werden“, meinte der 49-Jährige. Pro Runde hatte er zehn Fragen zu den Themenbereichen Musik, Hamburg und Bergedorf sowie Rund um die Welt auf Lager. bz-Mitarbeiterin Scarlet Savill achtete darauf, dass niemand ein Handy benutzte: Doch alle hielten sich an die Regeln, niemand musste sein Team verlassen.

Denken, wissen und raten: Das zweite bz-Kneipenquiz in der Koffeinschmiede war ein amüsanter Erfolg. © Ida Katnic | Ida Katnic

Die Fragezettel zum Ausfüllen lagen auf den Tischen bereit. bz-Reporter Jan stellte die ersten Fragen. Mal hatten die Kandidaten die Wahl aus vier Antworten, mal mussten sie wie bei der Frage „Was ist ein Kalabreser?“ die Antwort selbst wissen oder eben erraten. Beim Team „Sieger der Herzen“ steckten Candy (25), Jana (22), LeAnn (25) und Ludolf (75) die Köpfe zusammen und kamen zum Ergebnis, dass es ein Hut sein könnte. Damit lagen sie auch richtig, denn es ist ein Filzhut mit besonders breiter Krempe.

Wo wurde der „blonde Hans“ geboren?

Man lernt dazu, schwärmte der 75-jährige Ludolf vom Kneipenquiz: So könne er sein Wissen testen und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Als es aber galt, Fragen zum Bezirk zu beantworten, zuckten viele Schultern: Wie viele Stadtteile gibt es in Bergedorf? Welches ist das älteste Gebäude? Da hakte es bei vielen, obwohl sie aus Bergedorf stammen. Die Antworten lauteten natürlich 14 und die Kirche St. Petri und Pauli. Als sodann gefragt wurde, in welchem Stadtteil Hamburgs legendärer Schauspieler und Sänger Hans Albers geboren wurde, kombinierte das Team „Tweeties“: Es müsse wohl St. Pauli sein, da ist schließlich ein Platz nach ihm benannt. Leider aber falsch: Der „blonde Hans“ wurde als jüngstes von sechs Kindern in der Langen Reihe 71 in St. Georg geboren.

Alles außer Badelatschen und Sportschuhen

Während es also in zwei Kategorien knifflig wurde, war der Bereich Musik und Show offenbar einfacher zu wuppen: Welcher Schlagerstar wurde der erste Dschungelkönig bei RTL? Da mussten Nathi und Stephie des „Beginner“-Teams nicht lange überlegen: „Wir sind Fans der Sendung. Natürlich ist das Costa Cordalis“, notierten sie sofort.

Nach einer Runde hatten „Beginner“ und das Team „HAI-Performance“ die gleiche Punktzahl, musste ein Stechen mit einer Schätzfrage entscheiden: Jetzt wollte bz-Reporter Jan wissen, wie viel Paar Schuhe er wohl daheim im Schrank hat (ausgenommen Badelatschen und Sportschuhe). Während die „Beginner“ acht schätzten, tippten die anderen auf 15. Das Ergebnis war elf. Und somit lagen die „Beginner“ näher dran und durften sich über eine Runde Schnaps freuen.

Gewonnen hat schließlich das Team „Sieger der Herzen“ und konnte für jeden aus der Gruppe eine Flasche Prosecco einstecken. „Die Stimmung war auch diesmal fantastisch“, sagte der Wirt, der sich schon auf die nächsten Quizabende freut, um das 150-jährige Bestehen der Bergedorfer Zeitung zu feiern. Und das ist nur ein Teil von zahlreichen Events in diesem Jahr. Bereits sehr gut angenommen wird seit April 2023 die bz-After-Work-Lounge, die jeweils am ersten Donnerstag im Monat steigt. „An manchen Abenden im Sommer sind bis zu 200 Gäste gekommen“, erzählte Torben. Die nächste bz-After-Work-Lounge ist am 7. März von 17 Uhr an mit DJ Schumi.