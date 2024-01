Chorfestival mit 800 Sängerinnen und Sängern im Körberhaus

Hamburg. Der Mai startet musikalisch. Für drei Tage wird Bergedorfs Körberhaus gleich am ersten Wochenende zu einem großen Klangkörper werden: Insgesamt 18 Chöre haben sich angesagt, um den neuen Kulturtempel des Bezirks an der Holzhude mit mehr als 800 Sängerinnen und Sängern vom 3. bis 5. Mai zum Zentrum der langersehnten Neuauflage des Bergedorfer Chorfestivals zu machen, zu dem die Bergedorfer Zeitung anlässlich ihres 150. Bestehens gemeinsam mit dem Chorverband Hamburg und der Körber-Stiftung einlädt.

Gesungen wird hier an allen drei Tagen, wobei jedes der Mega-Konzerte natürlich das ganze Publikum mit einbindet, indem ein offenes Singen selbstverständlich dazugehört. Die Tickets kosten 18 Euro an der Abendkasse sowie 15 Euro im Vorverkauf, der unter anderem in der Geschäftsstelle unserer Zeitung an der Chrysanderstraße 1 und im bz-Ticketshop im CCB läuft. Hier können Gebühren anfallen. Alle Details gibt es zudem im Internet unter abendblatt.de/chorfestival.

Chorfestival Körberhaus: Jeden Tag ein Mega-Konzert

Einlass zur großen Musik-Show ist am Freitag und Sonnabend, 3. und 4. Mai, jeweils um 18.20 Uhr. Am Sonntag öffnen die Türen dann schon um 15.20 Uhr. Jeweils zehn Minuten später startet das offene Singen, bevor gut eine halbe Stunde danach der erste von jeweils sechs Chören die Bühne betritt. Der Mix ist so gewählt, dass an allen drei Tagen jeder Geschmack bedient wird. Unter den Ensembles finden sich verschiedene Schulchöre ebenso wie alteingesessene Gruppen, von Camerata Bergedorf über „Schall & Rauch“ sowie „Soul & More“ bis zum Bergedorfer Kinderchor. Und natürlich darf auch der Bergedorfer Männerchor nicht fehlen.

Doch diese Konzerte bilden nur den einen Teil des Bergedorfer Chorfestivals 2024. Der andere, mindestens ebenso vielseitige, besteht aus den Workshops. Renommierte Gesangexperten laden zu insgesamt 16 Seminaren ein, die in jeweils drei Stunden alle Tricks und Facetten des Chorsingens abdecken. Sie richten sich an erfahrene Sänger ebenso wie an Neueinsteiger und eignen sich für jedes Alter.

16 Workshops für die Stimme, den Körper und das Miteinander des ganzen Ensembles

Unter anderem geht es um Atemtechnik, Bühnenpräsenz und freies Singen. Aber auch die Tricks der musikalischen Harmonie im Chor, der Kopf- und der Bauch-Stimme oder des Eintauchens in einen echten Klang-Zirkus sind Inhalt einzelner Kurse. Denn Chorsingen ist ein überaus vielfältiger Spaß. Ganz egal, ob es um Klassik, Pop, Jazz, Gospel oder auch Musical-Melodien geht.

Wer Lust hat, nicht nur bei den drei Konzerten dabei zu sein, sondern auch etwas für seinen Gesang zu tun, findet alle Details ebenfalls auf der Homepage abendblatt.de/chorfestival. Dort ist auch die Anmeldung zu den Seminaren möglich. Wer das lieber telefonisch macht, erreicht unsere Geschäftsstelle unter der Rufnummer 040/725 66 104. Das Chorfestival ist ein Projekt der Bergedorfer Zeitung in Kooperation mit dem Chorverband Hamburg sowie der Körber-Stiftung – und 2024 Teil unserer Veranstaltungen zum 150-jährigen Jubiläum unserer Zeitung.

