Ausgelassene Stimmung beim ersten bz-Kneipenquiz

Die Premiere in der Koffeinschmiede machte allen Spaß. Was Sie immer über Bergedorf erraten wollten und bislang nie gefragt wurden.

Hamburg. Volles Haus bei Torben Puttfarcken. Auf Einladung der bz-Redaktion rätselten am Freitagabend in der Bergedorfer Koffeinschmiede drei Dutzend Gäste um die Wette. Wirt Torben kennt und liebt das Kneipenquiz. Bevor er vor fünf Jahren in seine Heimat an die Elbe zurückkehrte, rauchten schon bei seinen Gästen in Freiburg die Köpfe. Nun also in Zusammenarbeit mit der Bergedorfer Zeitungdie Premiere an der Schlossstraße.

Ursula aus dem Team „Oldies“ bringt es auf den Punkt: „Endlich mal nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und durch langweilige Programme zappen.“ Tatsächlich scheint das selbstbewusste Oldies-Quartett in Fragerunde zwei deutlich im Vorteil. „Aus welchem Teig werden Windbeutel gebacken?“, lautet die Frage, und Brandteig steht schon auf ihrem Blatt, bevor bz-Chefreporter Ulf-Peter Busse die Alternativ-Antworten verliest.

bz-Kneipenquiz in der Koffeinschmiede: Viel Spaß beim Raten

Jeweils zehn Fragen zu fünf Themenkomplexen haben Busse und seine Kollegin, Marketing-Managerin Elke Ammerschubert, für die Premiere des Kneipenquiz zusammengestellt. Handys sind während des Ratens tabu. Wer heimlich sein Smartphone benutzt, muss sein Team verlassen und hinterlässt eine ordentliche Strafarbeit. Aber so weit kommt es nicht.

Das Team „Hai Performance“ beim Grübeln.

Foto: Martina Kalweit

Die Mischung aus Schätzungen und Multiple-Choice-Fragen scheint auch so lösbar. Geschicktes Kombinieren und volle Lust aufs Risiko halten sich in den Rate-Teams die Waage. Die meisten Gäste sind zwischen 20 und 30 Jahren jung, die Frauen überwiegen. Nach jeder Frage erfüllt ein aufgeregtes Gemurmel den Raum. Laut werden Lösungen nur herausgehauen, um die Konkurrenz zu irritieren.

Auch die „Wikipedias“ machten ihrem Namen alle Ehre.

Foto: Martina Kalweit

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Team „Hai-Performance“ versucht es mit dem Horner Kreisel als Antwort auf die Frage nach der längsten Straße Hamburgs. In der nächsten Runde und der Frage nach der kürzesten Straße ist der Kreisel schon wieder im Rennen – und das Gelächter groß.

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Kneipenquiz-Anfänger

Die meisten Besucherinnen und Besucher des Abends outen sich auf Nachfrage als Kneipenquiz-Anfänger. Auch Anne, Annika, Maren und Claudia vom „Drinking-Team“ sind keine routinierten Rate-Cracks. Vor zwei Wochen haben sie bei einer ähnlichen Veranstaltung in der Suhrhof-Passage schon mal geübt. Jetzt wollen sie’s wissen. Die sechs Freundinnen, die heute Abend als „Wildberrys“ performen, haben auf der Instagram-Seite der bz vom Kneipenquiz erfahren und sich sofort angemeldet.

Das Team „Oldies“ ist auch mit Feuereifer dabei.

Foto: Martina Kalweit

Tatsächlich gewinnen die „Wikipedias“ am Nachbartisch die erste Quizrunde nach einer Stichfrage. Pech für Ulf-Peter Busse, der dem Wunsch nach einer persönlichen Schätzfrage nachgekommen ist. Jetzt weiß jeder hier, dass er 85 Kilo wiegt. Bei einer Größe von 1,92 Meter aber auch keine Schande, befinden die beiden Frauenteams, die um den Sieg gerungen haben.

Die nächste bz-After-Work-Lounge beginnt am 7. Dezember um 17 Uhr

Überraschungen gibt es bei der Auflösung der Fragen immer. „Waaas?“, fragt ungläubig, wer danebenlag, „Yessss!“, kommt es von den Gewinnern. Die wenigsten hätten gedacht, dass der Zeiger der Hamburger Michel-Uhr 26 Meter misst. Auch wenn die Findungskommission an Tisch zwei sehr kreativ ans Werk ging. Als Maß nahm man die Norm-Deckenhöhe eines Zimmers und schätze die Länge des Zeigers dann in Stockwerken. So was kann funktionieren – hat es in diesem Fall aber leider nicht. So what!

Das „Drinking-Team“ hatte vorab geübt.

Foto: Martina Kalweit

Dann vielleicht beim nächsten Mal. Nach der erfolgreichen Proberunde soll das Kneipenquiz ab Frühjahr 2024 in Serie gehen. Es ist nur ein Bestandteil vieler Events, die sich die Redaktion zum 150-jährigen Jubiläum der Bergedorfer Zeitung im nächsten Jahr ausgedacht hat. Etabliert haben sich auf jeden Fall schon die Zusammenarbeit beim „Old Folks-Boogie“ der Lola und dem bz-After-Work an jedem ersten Donnerstag im Monat. Die Veranstaltungsreihe, ebenfalls in der Koffeinschmiede, lockte mit DJ und Lounge-Musik im Sommer bis zu 350 Gäste. Die nächste bz-After-Work-Lounge startet am 7. Dezember um 17 Uhr.