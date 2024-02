Hamburg. Umweltbehörde und Bergedorfer Zeitung unterstützen Projekt des Anglervereins: Ausgesetzte Tiere sollen später zum Laichen zurückkehren.

Zuwachs für die Bille oberhalb des Bergedorfer Wehrs: 100.000 Meerforellen will der Bergedorfer Anglerverein hier in den kommenden Wochen aussetzen – überwiegend in kleinen Gewässern wie dem Bornmühlenbach, die im Bereich Lohbrügge in die Bille münden. Die Maßnahme läuft in enger Kooperation mit der Hamburger Umweltbehörde und wird präsentiert von der Bergedorfer Zeitung, als Umweltprojekt zu unserem 150-jährigen Jubiläum.