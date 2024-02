Bergedorf. Zum zweiten Mal steigt der Rätselabend im Café Koffeinschmiede. Wer dabei sein will und mitraten möchte, muss pünktlich kommen.

Jetzt können Rate-Fans wieder ihre Köpfe zum Rauchen bringen: Für Freitag, 23. Februar, lädt unsere Zeitung zur zweiten Auflage von „Das Kneipenquiz“ ins Kult-Café Koffeinschmiede. Los geht es an der Bergedorfer Schlossstraße 18 um 18 Uhr – und das ist auch schon die erste Hürde. Denn nur wer rechtzeitig kommt, hat eine Chance, dabei zu sein. Der Eintritt ist frei.

„Voranmeldungen gibt es nicht. Wer zuerst kommt, hat freie Platzwahl. Alle anderen müssen auf Restplätze hoffen“, sagt Koffeinschmiede-Wirt Torben Puttfarcken, der bei der Premiere im vergangenen November knapp 30 Gäste an seinen sechs Tischen unterbringen konnte. Der überwiegende Teil wurde von vier- bis sechsköpfigen Cliquen in Beschlag genommen, die den Rate-Spaß gemeinsam absolvieren wollten. Das Alter der Gäste reichte von 18 Jahren bis über 70, wobei die Stimmung und auch der Erfolg nichts mit dem Altersdurchschnitt der Teams zu tun hatte.

150 Jahre bz: Neuauflage für „Das Kneipenquiz“ der Bergedorfer Zeitung

Moderiert wird der Abend dieses Mal von bz-Redakteur Jan Schubert, der als ehemaliger Sportreporter auch manche der Fragen zum neuen Kneipenquiz beigetragen hat. Die Themengebiete reichen dieses Mal von Fußball über Musik und Bergedorfer Spezialitäten bis zu Phänomenen rund um den Erdball. Geraten wird jeweils als ganzes Team am Tisch, das sich zuvor auf einen Namen einigt und beim Kneipenquiz gegen alle anderen Tische antritt.

"Das Kneipenquiz" der Bergedorfer Zeitung. Logo © bgz | Elke Ammerschubert

Je Runde geht es um zehn Fragen, die jeweils vom Moderator vorgestellt und deren Antworten dann von den Teams auf den Fragebögen eingetragen werden. Natürlich sind Handy in dieser Zeit tabu. Nach jeder Runde sammelt Quizmaster-Assistentin Scarlet Savill die Bögen ein und wertet sie aus. Das Siegerteam bekommt von Wirt Torben Puttfarcken eine Runde Schnaps (auf Wunsch auch alkoholfrei) – und weiter geht’s.

Nach etwa fünf Fragerunden, also rund 50 Antworten und gut zwei Stunden Ratezeit, geht es schließlich um den Tagessieg: Alle Mitglieder jenes Teams, das die meisten Fragerunden für sich entscheiden konnte, erhalten eine Flasche bz-Lounge-Secco, des Proseccos zum 150. Geburtstag der Bergedorfer Zeitung.

2024 ist unser Jubiläumsjahr, das wir mit einer ganzen Reihe an Veranstaltungen und Überraschungen feiern. Dazu gehören neben dem Kneipenquiz auch die bz-Afterwork-Abende, die an jedem ersten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr ebenfalls in der Koffeinschmiede laufen, die nun schon seit einem Jahr als bz-Lounge täglich mit druckfrischen Exemplaren unserer Zeitung versorgt wird.

Ferner gibt es Kooperationen etwa mit den Bergedorfer Musiktagen oder im Rahmen unserer stets zum Wochenende erscheinenden historischen Serie ab Juni in Zusammenarbeit mit dem Kultur- & Geschichtskontor einen Rundgang auf den Spuren der Bergedorfer Zeitungsgeschichte. Alle Details finden sich auf unserer Homepage unter abendblatt.de/bergedorf im Internet.