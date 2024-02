Hamburg. Am 24. August startet die nächste Auflage des Kulturevents. Das Organisationsteam hat viele neue Ideen für die Veranstaltung.

Kultur geht nicht nur in der Hamburger City oder in Altona, sondern natürlich auch in Bergedorf. Das ist schon seit 2011 die Devise der alle zwei Jahre stattfindenden Kunstschau. 2024 ist es wieder soweit: Das Organisationsteam um Ute Becker-Ewe möchte vom 24. August bis 1. September möglichst hochkarätige Künstler in den Bezirk locken. Wer seine Werke bei dem Event einer breiten Öffentlichkeit zeigen möchte, kann sich noch bis zum 17. Mai bewerben.