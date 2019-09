Hamburg. Die Polizei hat gegen 16.30 Uhr damit begonnen, erste Sitzblockaden rund um den Stephansplatz zu räumen. Nach ersten Informationen soll die Aktion bislang friedlich verlaufen.

Aktivisten haben gegen 16 Uhr in der Innenstadt die ersten Sitzblockaden errichtet. Ihr Ziel: Sie wollen den Verkehr in der Hamburger City lahmlegen. Linksextremisten hatten zu dieser Aktion nach dem globalen Klimastreik in Hamburg aufgerufen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich gut 70.000 Menschen an der Klima-Demonstration.

Foto: Michael Arning

Zahlreiche Menschen folgen dem Aufruf der Linksextremisten und blockieren die Kreuzungen Jungiusstraße/Gorch-Fock-Wall sowie die Kreuzung Esplanade/Stephansplatz. Auch die Lombards- und Kennedybrücke ist von Aktivisten besetzt.

Nach Angaben von Augenzeugen sind zahlreiche Autos auf der Lombardsbrücke von der Menschenmenge eingeschlossen. Kurz vor Beginn der Räumung zählte die Polizei rund 200 Menschen, die sich an der Sitzblockade beteiligen. Laut Polizeisprecher Timo Zill ist die Sitzblockade am Stephansplatz bereits aufgelöst.

Eine weitere Sitzblockade entstand gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Alsterufer/Kennedybrücke. 20 Personen setzten sich auf die Straße. Hier fuhr die Polizei mit einem Wasserwerfer vor und forderte die Demonstranten auf, die Kreuzung zu räuimen.

Die Polizei ist insgesamt mit zwei Hundertschaften vor Ort.