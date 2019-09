Bremen/Hannover/Kiel/Spiekeroog. Zum globalen Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung werden am Freitag im Norden zehntausende Demonstranten erwartet. Die größte Kundgebung ist mit 25 000 bis 30 000 Teilnehmern in Hamburg angemeldet. In Schleswig-Holstein soll es in mehr als 20 Orten Klimaschutz-Demonstrationen geben, um stärkere Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung zu fordern.

Spiekeroog: 400 Demonstranten auf 750-Einwohner-Insel

Am Freitagmorgen gehörten die Bewohner von Spiekeroog und ihre Gäste mit zu den ersten Demonstranten des globalen Klimastreiks. Rund 400 Menschen demonstrierten auf der autofreien Insel für den Klimaschutz. Sie zogen von der Ortsmitte zum Inselhafen. "Am Hafen wird besonders deutlich, dass bei einem Anstieg des Meeresspiegels durch die Klimaerwärmung das Wattenmeer und die Inseln als Lebensraum für Tausende Tiere und den Menschen bedroht sind", sagte Swantje Fock, die Leiterin des Nationalparkhauses auf der Insel gegenüber dem epd.

Festivalstimmung: 31.000 Teilnehmer in Bremen

In Bremen begann der Klimastreik mit 13.000 Menschen am Freitagvormittag vor dem Bremer Hauptbahnhof. "Das ist ein unglaublich langer Demonstrationszug, ich bin überwältigt", sagte auf dem Lautsprecherwagen die Studentin und Aktivistin Frederike Oberheim, die sich in Bremen bei Fridays for Future engagiert.

Am Morgen hatten mehrere Hundert Jugendliche der Interventionistischen Linken zeitweise mit einer Sitzblockade die zentrale Wilhelm-Kaisen-Brücke blockiert. Radfahrer legten auf mehreren Straßen den Verkehr lahm. Die Aktionen blieben friedlich. Die Polizei twitterte: " Die Stimmung ist gut" und sprach gegen 12 Uhr bereits von 31.000 Demonstranten. Außerdem sei der Marktplatz, für den die Schlusskundgebung geplant war, zu klein für alle Demo-Teilnehmer.

Wichtige Info: Es nehmen ca. 31.000 Pers. an der #Demo teil. Die #PolizeiBremen weist daraufhin, dass in Absprache mit der Versammlungsleiterin aus Sicherheitsgründen nicht alle auf den #Marktplatz passen. Nutzen Sie die umliegenden Bereiche.#fridaysforfuture — Polizei Bremen (@BremenPolizei) September 20, 2019

Klimastreik: Sternmarsch in Hannover geplant

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat den globalen Streiktag auch in Niedersachsen gestartet. In Braunschweig waren am Vormittag bereits zahlreiche Demonstranten unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte: "Die Demonstration ist im Gange, wir gehen von derzeit ungefähr 5000 Teilnehmern aus." Auch im benachbarten Wolfenbüttel begannen die ersten Aktionen. "Es ist pünktlich um 10.00 Uhr losgegangen“, berichteten die Beamten. Hier beteiligten sich Schätzungen zufolge zunächst rund 400 Demonstranten, vor allem Schülerinnen und Schüler.

In Hannover und in weiteren niedersächsischen Städten hatten Klimaaktivisten sowie ein Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften, städtischen Einrichtungen und politischen Gruppen ebenfalls Proteste angekündigt. Am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt waren morgens viele Jugendliche zu sehen, die auf dem Weg zu den Kundgebungen waren. Unter anderem ist ein Sternmarsch um 12.30 Uhr gestartet. Die Polizei richtet erste Straßensperrungen ein. Die Schüler werden von mehreren Organisationen wie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unterstützt.

Mehrere Tausend Demonstranten in Göttingen

Am Mittag setzte sich in Göttingen ein Protestzug mit mehreren Tausenden Teilnehmern aus jungen Leuten und Erwachsenen in Bewegung. Zuvor hatten sich Schüler an Sternmärschen zum Rathaus der Stadt beteiligt. Ein Bündnis aus mehr als 30 Organisationen und Verbänden hatte vor Ort zu den Protesten aufgerufen.

"Großer Zulauf" bei Kieler Klima-Demo

In Schleswig-Holstein rechnet die Polizei mit mehr als 20 Demonstrationen. Insbesondere in Kiel und Lübeck kann es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Gegen 12 Uhr twitterte die Polizei von "großem Zulauf" bei der Demonstration in Kiel. Bisher sind etwa 5000 Teilnehmer auf dem Rathausplatz.