Hamburg. Der gesamte S-Bahn-Verkehr rund um den Hauptbahnhof ist am Freitagmorgen kurzfristig zum Erliegen gekommen, nachdem der Bundespolizei um 9 Uhr von der S-Bahn Hamburg eine Person gemeldet worden war, die an der Station Jungfernstieg ins Gleis gestiegen und danach in einem der Tunnel verschwunden sein sollte.

Daraufhin wurde der gesamte Gleisbereich zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof stromlos geschaltet, Beamte der Bundespolizei machten sich auf die Suche nach der Person. Gleichzeitig wurden die Videoaufnahmen überprüft.

S-Bahnen fahren wieder

Dabei stellten die Beamten fest, dass die Person sich nur kurzfristig im Gleisbereich aufgehalten hatte und nicht in den Tunnel vorgedrungen war. Nachdem die Polizisten, die nach dem vermeintlichen Tunnelgänger suchten, wieder zurück in der S-Bahn-Station waren, hat die Bundespolizei den Bereich wieder freigeben.

Auch danach wird es im S-Bahn-Verkehr durch die aufgelaufenen Züge noch für länger Zeit zu Verspätungen kommen.