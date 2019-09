Hamburg. "Alle fürs Klima" – unter diesem Motto ruft die Initiative Fridays for Future heute erstmals nicht nur Schüler, sondern explizit auch Erwachsene auf, an dem Protest teilzunehmen. Beim zweiten globalen Klimastreik rechnet die Polizei mit bis zu 30.000 Teilnehmern in Hamburg. Bei der letzten Großkundgebung dieser Art im Mai waren 25.000 Menschen dem Aufruf gefolgt. „Wir hoffen natürlich, dass es diesmal noch mehr werden“, sagte Mitorganisatorin Nele Brebeck.

Im Vorfeld des Klimastreiks wurde bereits bekannt, dass Linksextremisten die friedliche Demo in Hamburg für ihre Zwecke nutzen wollen. Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke hat zu Verkehrsblockaden im Anschluss an den Klimastreik aufgerufen. Zudem ist eine Klima-Fahrraddemo geplant. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrseinschränkungen im gesamten Innenstadtbereich und darüber hinaus. Der Klimastreik ist global organisiert. Deutschlandweit wird in mehr als 450 Orten und Städten demonstriert.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Newsblog:

BUND Hamburg will Sydney nacheifern

Miniatur Wunderland – viele Angestellte bei Klimastreik

Frederik Braun vom Miniatur Wunderland rechnet damit, dass rund 20 Prozent der Belegschaft am Klimastreik teilnehmen wird. Kleine Engpässe – etwa ein reduziertes Angebot in der Gastronomie – könnten die Folge sein. "Dann gibt es vielleicht kein Tagesgericht", sagte er. Frederik Braun ist selbst mit seinen Kindern bei der Klima-Demo in der Hamburger Innenstadt.

Teilnehmer der Klima-Demo sind startklar

Viele Hamburger, die heute an der Klimademo teilnehmen, stehen bereits in den Startlöchern. Die Plakate stehen bereit.

Hartmut Dudde leitet Einsatz bei Demo

Die Hamburger Polizei wird heute mit einem größeren Aufgebot die Friday for Future-Aktionen begleiten. Der Führungsstab der Polizei ist seit 7.30 Uhr besetzt. Geführt wird der Einsatz vom Hamburger Polizeidirektor Hartmut Dudde – dieser war auch Gesamteinsatzleiter beim G20-Gipfel im Sommer 2017.

Polizei entfernt Klimastreik-Plakate

Hamburg, Jungfernstieg. 8.51 Uhr. U-Bahn-Aufgang. Polizisten entfernen Plakate, die #FridaysForFuture-Teilnehmern die Richtung zum #Klimastreik weisen. Warum? „Das ist nicht erlaubt, da was hinzukleben.“

Ach, Deutschland ... #AlleFuersKlima — Swen Thissen (@swen) September 20, 2019

Hamburgs Umweltsenator fordert mehr Klimaschutz vom Bund

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) fordert von der Bundesregierung mehr Engagement beim Klimaschutz. „Bei der Klimapolitik muss ein wesentlicher Beitrag vom Bund kommen“, sagte er am Freitagmorgen vor einer Sitzung des sogenannten Klimakabinetts in Berlin. „Das Klima wartet nicht auf politische Kompromisse. Deshalb müssen wir – hier in Deutschland und in Hamburg – jetzt endlich vorankommen mit konkreten und wirksamen Maßnahmen.“ Die Demonstrationen der Jugendlichen und die Forderungen und Protestaktionen aus der Zivilgesellschaft zeigten, dass die Erwartungen hoch sind.

Hamburg werde „bei der Verkehrswende, bei der Wärmewende und bei der Energieeffizienz eigene große Beiträge leisten und leisten müssen“, sagte Kerstan. Der rot-grüne Senat arbeite mit Hochdruck an der Fortschreibung des Klimaplans noch in diesem Jahr. Dabei habe man sich auf eine neue Systematik mit Verantwortlichkeiten nach Sektoren verständigt. „Das macht unsere Klimapolitik wirksamer.“

Hier geht es lang beim Klimastreik in Hamburg

Die Marschroute

Die Demonstration startet um 12 Uhr am Jungfernstieg. Die Marschroute verläuft über folgende Straßenzüge: Jungfernstieg, Bergstraße, Mönckebergstraße, Steintorwall, Glockengießerwall, Lombardsbrücke, Esplanade, Stephansplatz, Gorch-Fock-Wall, Johannes-Brahms-Platz, Dragonerstall, Valentinskamp, Gänsemarkt, Jungfernstieg. Die Anfangs-und Schlusskundgebung findet auf dem Vorplatz der Europapassage statt. Die Straßen werden zeitweilig gesperrt. Der Jungfernstieg wurde bereits um kurz vor 9 Uhr gesperrt. Auch der Bereich Ballindamm wird bis circa 16 Uhr voll gesperrt.

Diese Musiker spielen beim Klimastreik am Jungfernstieg

Auf den Kundgebungen vor der Europapassage werden diverse Musiker auftreten. Mit dabei sind: Milliarden, Bosse, Enno Bunger, Mal Eleve und Mia.