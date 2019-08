Auf Alster-Streife: Schifffahrt ohne Heimweh

Ich habe die Sportführerscheine See und Binnen in der Tasche und löse die Tampen auf dem Ponton, wo ein weiteres Boot der Polizeibedarfsaußenstelle Alster des Wasserschutzpolizeikommissariats 2 liegt. Danach steige ich in die Kabine, steuerbord eine Sitzbank, unter dem Vordeck eine kleine Küche mit Mikrowelle, und starte den 250-PS-starken Motor. Sanft tönt der Dieselmotor in den Ohren. Ich fahre natürlich nicht mit voller Kraft, um Wellenschlag zu vermeiden, sondern nehme mit nur drei Knoten Kurs auf die Kennedybrücke. Dahinter plätschert die Alsterfontäne.

Mehr als 500 Mitarbeiter

Ein Fenster auf der Backbordseite steht offen, sodass eine betörende Brise frischen Wassers in den 26 Grad warmen Raum weht. Ich stand schon oft als Passagier auf Schiffsbrücken rund um den Globus, aber auf heimatlichen Wellen mit einem Streifenboot war ich noch nicht unterwegs.

Ich bin nicht allein, sondern fahre unter Polizeischutz. Direkt hinter mir steht Polizeihauptmeister Ralph Kremkau (48). Er hat das Kommando, trägt seine Dienstwaffe und greift gerade zum Fernglas. Mal sehen, was da vorn los ist. Ein Pärchen in einem Tretboot. Knutschend, aber noch in der Lage, die Brückendurchfahrt frei zu machen. Sonst hätte ich mich über Lautsprecher gemeldet. Auf der Sitzbank hat Polizeikommissar Florian Brüggemann (37) Platz genommen. Auch er ist einer von mehr als 500 Mitarbeitenden der Hamburger Wasserschutzpolizei. Vorher fuhr er Streife auf der Elbe, neuerdings ist es die drei Meter tiefe Alster.

Täglich zwei Streifen

Die Beamten absolvieren täglich zwei Streifen. Ihr Revier reicht von der Schaartor-Schleuse in der Altstadt bis zur Poppenbüttler Schleuse. Mit Kanälen und weiteren Wasserwegen sind es gut 55 Kilometer. An den Ufern residieren traditionsreiche Ruderclubs, Segelvereine und Repräsentanten der hanseatischen Oberschicht. Bei gutem Wetter können bis zu 500 Boote gleichzeitig auf dem Wasser sein, da kann immer mal was passieren. Von den Brücken springen unerlaubt Kinder und Jugendliche ins Wasser, häufig kentern Skipper durch die alstertypischen Fallwinde, gelegentlich kollidieren Boote. Und manchmal gibt es auch Ertrinkende, gibt es Tote. „In diesem Jahr waren es schon drei Leichen, die geborgen werden mussten“, sagt Ralph Kremkau.

Der Elbe Schifffahrt macht uns reicher / Die Alster lehrt gesellig sein. Friedrich von Hagedorn (1708–1754), Dichter

Das bleibt uns heute erspart. Ich steuere die Lady um die Alsterfontäne herum und nehme Kurs Richtung Außenalster zum Rondeelkanal, vorbei an Bodos Bootssteg. Während ich den Polizeifunk „Michel 1“ höre und auf die Instrumentenzeigen (Tiefenmesser, Kraftstoff, Öltemperatur, Drehzahl) schaue, kommen mir die Worte des Dichters Friedrich von Hagedorn (1708-1754) in den Sinn: „Der Elbe Schifffahrt macht uns reicher/Die Alster lehrt gesellig sein.“

„Und nun Ihren Führerschein!“

Tatsächlich sind die Polizisten auf der Alster so etwas wie „BünaBes“, wie die Bürgernahen Beamten an Land. Man kennt sich auf dem Wasser und an Land. „Wir sind Schutzmänner“, sagt Florian Brüggemann. Und die überwachen den Boots- und Schiffsverkehr, achten auf die Einhaltung der Vorfahrtsregeln, übernehmen Sicherheits- und Ordnungsdienste, werden zu Notfällen gerufen und führen Führerscheinkontrollen durch. Und wenn es sein muss, verhängen sie Verwarngelder. Einen Sportbootführerschein nicht wie vorgeschrieben dabeizuhaben, kann 35 Euro kosten.

„Bitte stoppen!“, ruft Polizeihauptmeister Ralph Kremkau mir zu. Die „WS 19“, in den 1980er-Jahren schon einmal gesunken, kommt rasch zum Stehen. Wir sind auf Höhe des Norddeutschen Regattavereins (NRV), Kinder üben auf Optimisten, begleitet von motorisierten Trainerbooten.

„Hier ist die Wasserschutz, bitte Führerschein und Behördengenehmigung.“ Der junge Trainer, Anfang 20, trägt Badelatschen, öffnet einen Deckel und zeigt die Genehmigung der Umweltbehörde. Sie berechtigt die Nutzung dieses 30-PS-starken Motorbootes auf der Alster. Das Dokument ist wasserdicht verschlossen, allerdings fehlt die zweite Seite. Das müsse vervollständigt werden, sagt freundlich lächelnd die Polizei. „Und nun Ihren Führerschein!“

Für Ralph Kremkau ein Traumjob

„Habe ich nicht dabei“, sagt der Jugendtrainer. „Ich bin nach München gezogen, und dort liegen sie jetzt.“ Polizist Kremkau glaubt ihm das, schließlich würde der NRV niemals jemanden ohne Führerschein einsetzen, notiert sich Name und Adresse und fordert den Mann auf, in den nächsten Tagen eine Kopie des Führerscheins zu mailen. „Hier“, zückt er seine Visitenkarte, „ist die Adresse.“ Danach starte ich wieder den Motor, und weiter geht’s vorbei am algengrünen Goldbekkanal, auf dem gerade Kanuten unterwegs sind. Derweil steuern die letzten Segelboote die Marina an; es beginnt zu regnen, und die Besatzung des Funkstreifenbootes stellt einmütig fest: Eine Fortsetzung der Streife lohnt sich nicht, weil kaum noch Boote auf der Alster unterwegs und Angler nicht zu sehen sind.

Ich habe es geschafft: Das Funkstreifenboot liegt wieder sicher vor dem Wasserschutzpolizeigebäude. Ich biete den beiden Polizisten meine Dienstleistung als Reinigungskraft an und entferne - was hier Routine ist – zwei Spinnen, um später als Maschinist den Ölstand am robusten Motor zu messen. Danach bin ich in der Dienststelle vor dem PC dabei, als die beiden Polizisten ihre Berichte schreiben. Der Crash von zwei Ruderbooten, geschehen am Vortag, muss noch dokumentiert werden.

So geht das, 365 Tage im Jahr. Berufsalltag bei der Wasserschutzpolizei auf der Alster. „Für mich ein Traumjob, der auch noch gut bezahlt wird“, sagt Ralph Kremkau. „Jeden Tag Schifffahrt und trotzdem abends oder nachts wieder zu Hause.“