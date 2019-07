Warum Eisverkäufer glückliche Menschen sind

Schön rund muss die Kugel sein: Redakteurin Geneviève Wood hat in der „Eisliebe“ bald den Bogen raus – so ziemlich jedenfalls.

Hamburg. Höchstens bis 15 Uhr könne ich bleiben, hat mir Eisdielen-Besitzer Alexander Kowski am Telefon gesagt. Dann kämen richtig viele Kunden, zudem weitere Mitarbeiterinnen, und dann stünde ich doch nur im Weg. Ich muss schlucken, diese Bedenken vom Chef sind keine optimalen Voraussetzungen, um selbstbewusst an die Sache heranzugehen und bei der „Eisliebe“ am Eppendorfer Weg in Hoheluft-West einen Tag oder eben auch nur einen halben Eis zu verkaufen. Jetzt erst recht!