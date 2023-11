A7 Sperrung: Hier müssen Autofahrer in Hamburg mit Stau rechnen

In dieser Woche wird die Autobahn auf Hamburger Stadtgebiet stellenweise sogar voll gesperrt. Welche Abschnitte betroffen sind.

Karina Fischer und Projektleiter Christian Rohde an der Autobahnbaustelle nahe der A7-Zufahrt Othmarschen (Archivbild).

Hamburg. Der Ausbau des Altonaer Deckels an der A7 geht voran: Vor der geplanten 55-Stunden-Vollsperrung des Elbtunnels Mitte November müssen Autofahrer auf der wichtigen Verkehrsader bereits von diesem Montag an mit Einschränkungen rechnen.

„Der Start in die nächste Hauptbauphase erfordert umfangreiche verkehrliche Anpassungen auf der A7. Der Umbau der Verkehrsführung findet in mehreren aufeinanderfolgenden Nächten statt, in denen Fahrstreifenreduzierungen und zwei nächtliche Sperrungen der Richtungsfahrbahn Nord zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark erforderlich werden“, sagt Karina Fischer, Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nord.

A7: Nächtliche Sperrung zwischen Hamburg-Othmarschen und Volkspark

In den Nächten zwischen Montag, 6. November, und Donnerstag, 16. November, werden die Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Othmarschen und Volkspark in beide Richtungen auf nur eine reduziert. Diese Einschränkung gilt jeweils zwischen 21 und 5 Uhr.

Von Mittwoch, 8. November, bis Donnerstag, 9. November, wird die Autobahn Richtung Norden (Flensburg) zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark jeweils von 21 bis 5 Uhr gesperrt.

A7: Wartezone vor Elbtunnel für Schwerlasttransporte

Während dieser nächtlichen Sperrungen wird auf der A7 auf Höhe der Anschlussstelle Bahrenfeld eine Wartezone für bereits genehmigte Großraum- und Schwerlasttransporte eingerichtet.

Entsprechend ihrer Genehmigung melden diese ihre Durchfahrt durch den Elbtunnel wie gewohnt telefonisch eine Stunde vorher an und können dann die Wartezone nördlich des Elbtunnels auf der A7 befahren, so Karina Fischer. Die Transporte werden den Angaben zufolge von dort nach Aufforderung durch die Sperrung geleitet.